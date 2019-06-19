الهلال والاتحاد والأهلي في أمان

المواطن - محمد سمعه

أثلج فوز كل من أحمد الصائغ وأنمار الحائلي وفهد بن نافل برئاسة أندية الأهلي والاتحاد والهلال على الترتيب، صدور مشجعي الفرق الثلاثة خاصة بعد فترة من عدم الاستقرار الإداري التي مرّت بها الفرق الثلاثة في الموسم الماضي.

الانتهاء سريعًا:

ونجحت الجمعية العمومية في أندية الأهلي والاتحاد والهلال في حسم مصير أنديتها سريعًا، خاصة لضيق الوقت ومع ضرورة وضع خطة الإعداد للموسم الجديد الذي سينطلق في الثاني والعشرين من أغسطس المقبل بانطلاق الجولة الأولى من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويتبقى فقط خلال الفترة المقبلة معرفة من سيكون رئيس نادي النصر، خاصة بعد إعلان الهيئة العامة للرياضة، فتح فترة ترشح ثالثة بعد انتهاء الفترتين الأولى والثانية بدون تقدم أي مرشح لانتخابات رئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي.

الشباب يقترب من إعلان رئيسه:

وكانت تقارير أشارت إلى أن خالد البلطان تقدم بأوراقه لرئاسة نادي الشباب لمدة أربع سنوات مقبلة دون وجود منافس له.

وسبق لأحمد الصائغ رئيس النادي الأهلي الجديد أن أعلن أن الراقي لن يُفرط في نجومه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت تقارير صحفية، أن فهد بن نافل وعد الجمهور الهلالي بالتعاقد مع المدرب الدنماركي مايكل لاودروب في حال نجح في الفوز برئاسة الهلال.

أما أنمار الحائلي رئيس الاتحاد الجديد فقال: إن الإدارة الجديدة ستجتمع مع المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا خلال 48 ساعة لمعرفة الصفقات المطلوبة للفريق الاتحادي.