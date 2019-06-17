الهلال يبدأ أولى خطوات الاحتفاظ بـ عموري

المواطن - مروة نبيل

يأمل نادي الهلال في الاحتفاظ بنجمه الإماراتي عمر عبدالرحمن عموري في منافسات الموسم الرياضي الجديد، خاصة بعد تلقّيه أكثر من عرض خلال الفترة الماضية.

وانتشرت أنباء تُفيد باقتراب عموري من العودة إلى العين الإماراتي، ما دفع عددًا من الهلاليين للتواصل مع اللاعب؛ وطالبوه بالتريّث حتى تنصيب رئيس مجلس الإدارة، وتجديد التعاقد معه بشكل رسمي.

وأكدت صحيفة “الشرق الأوسط”، أن بعض أعضاء مجلس الإدارة السابق، وعدداً من إدارة المرشح فهد بن نافل، تحدثوا هاتفيًا مع عموري لإبلاغه بأن الهلال يُريد استمراره في صفوفه، ولكن عليه انتظار الرئيس الجديد.

وانتقل عموري إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بداية الموسم الرياضي الحالي بعقد يمتدّ لموسم واحد، وظهر الإماراتي الدولي بمستوى مميز مع الزعيم قبل أن يتعرّض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

ويغيب عموري عن المباريات منذ شهر أغسطس الماضي، حيث خضع لعملية الرباط الصليبي في مدينة برشلونة الإسبانية، وأجرى خلال الفترة الماضية برنامجاً تأهيلياً تمهيدًا لعودته للملاعب من جديد.