الهلال يختار أسلوبه الجديد

المواطن - محمد سمعه

أصبحت الجماهير الهلالية قريبة من معرفة رئيس ناديها المقبل، وذلك بعد تنافس قائمتَي فهد بن نافل وموسى الموسى على رئاسة الزعيم لمدة أربع سنوات.

وكان بدر الحماد عضو شرف نادي الهلال ذكر أنه يجب اتباع أسلوب اليد الواحدة والدعم بلا حدود للإدارة الهلالية المقبلة وذلك من أجل تحقيق الاستقرار المطلوب للنادي وللفريق الأول لكرة القدم.

ويذكر أن بدر الحماد كان قد انسحب من سباق الترشح لرئاسة الهلال في الفترة الأخيرة.

فهد بن نافل الأقرب

وذكرت تقارير صحفية في وقت سابق، أن فهد بن نافل الأقرب للفوز بكرسي رئاسة نادي الهلال عن موسى الموسى.

ويلقى فهد بن نافل دعمًا كبيرًا من الأمير الوليد بن طلال عضو الشرف الداعم بجانب وجود دعم من أعضاء شرف آخرين.

قائمتان في الهلال

وذكر الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر ”تويتر” أن هناك قائمتين مرشحتين لرئاسة الفريق الهلالي خلال الفترة المقبلة.

وتتكوّن القائمة الأولى من ”فهد بن نافل رئيسًا، سلطان سعيد عضوًا، سلمان التويجري عضوًا، سليمان الهتلان عضوًا، فيصل غشيان عضوًا، فهد المفرج عضوًا”.

أما القائمة الثانية فستكون مُكوّنة من:

”موسى الموسى رئيسًا، مشاري المسعد عضوًا، يعقوب المطير عضوًا، عبدالله سعيد عضوًا، فيصل سعيد عضوًا، فيصل أبو اثنين عضوًا”.

وكانت تقارير صحفية ذكرت أنه في حال أصبح موسى الموسى رئيسًا للزعيم، فإن زلاتكو داليتش مدرب منتخب كرواتيا سيعود لتدريب الفريق مرة أخرى منذ 2013.

وليس وعد موسى الموسى هو الوعد الأول للجماهير الهلالية، حيث قيل إن فهد بن نافل المرشح الآخر على كرسي رئاسة نادي الهلال وعد بأنه سيُحضر الدنماركي مايكل لاودروب لتدريب الهلال في الفترة المقبلة.

ويُذكر أن الأمير محمد بن فيصل كان قد تقدّم باستقالته من رئاسة نادي الهلال في إبريل الماضي، وذلك عقب الخسارة من نادي التعاون بثنائية دون رد وفقدان الفرصة في حسم لقب الدوري السعودي للمحترفين.