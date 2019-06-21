الهلال يراقب مدربًا جديدًا

المواطن - محمد سمعه

يفكر مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، في التعاقد مع مدرب عالمي لتولي مسؤولية تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

وقالت تقارير صحفية: إن الهلال يفكر في التعاقد مع المدرب الفرنسي برونو جينيسيو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليون خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويذكر أن المدرب برونو جينيسيو ليس المدرب الوحيد المُرشح لتدريب نادي الهلال، ولكن المدرب البرازيلي فابيو كاريلي مدرب نادي الوحدة سابقًا رُشح أيضًا لتدريب نادي الهلال.

وكانت تقارير صحفية ذكرت أن فهد بن نافل وعد الجمهور الهلالي بالتحرك والتعاقد مع المدرب الدنماركي مايكل لاودروب نجم نادي برشلونة الإسباني السابق.

فهد بن نافل يفوز برئاسة الهلال:

جدير بالذكر أن فهد بن نافل تولى رئاسة نادي الهلال في الفترة الأخيرة، ولمدة أربع سنوات، وذلك بعد منافسة قوية مع موسى الموسى.

يفكر نادي الهلال في التخلص من اللاعب المغربي أشرف بن شرقي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد عودته من الإعارة من صفوف نادي لانس الفرنسي.

وقالت تقارير صحفية: إن نادي الهلال لا يفكر في الإبقاء على أشرف بن شرقي في الفترة الحالية، حيث تبحث الإدارة الهلالية برئاسة فهد بن نافل عن تسويق اللاعب بسعر مناسب في الفترة المقبلة.

ويذكر أن أحد الأندية الصينية يفكر في التعاقد مع أشرف بن شرقي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في حال وافق الهلال على بيعه.