الهلال يستعد لاتخاذ القرار الأصعب

المواطن - محمد سمعه

عاد اللاعب السوري عمر خربين لـ صفوف نادي الهلال بعد انتهاء إعارته مع نادي بيراميدز المصري في النصف الثاني من الموسم الماضي.

وكان نادي الهلال رفض تجديد إعارة اللاعب عمر خربين لـ نادي بيراميدز وذلك من أجل التفكير في مصيره والاستعداد حول اتخاذ القرار المناسب للفريق فنيًا في الفترة المقبلة سواء بالإبقاء عليه أو بجعله يرحل لنادٍ آخر.

ويُذكر أن عمر خربين كان تلقى عروضًا من بعض الأندية الإماراتية من أجل اللعب في الدوري الإماراتي في الموسم المقبل.

وتألق عمر خربين مع نادي الظفرة الإماراتي قبل أن يتركه وينضم لـ نادي الهلال في عام 2017 مقابل ستة ملايين دولار أمريكي.

ووجّه السوري عمر خربين رسالة إلى مالك نادي بيراميدز تركي آل الشيخ، والمدرب الأرجنتيني رامون دياز بعد نهاية فترة إعارة إلى الفريق المصري.

وكتب خربين عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “تجربة جميلة قضيتها في بيراميدز شكرًا لمعالي تركي آل الشيخ والمدرب رامون دياز بانتظار التحدي القادم.. وسأسعد إن رافقتني دعواتكم شكرًا لكم”.

وقال السوري فجر إبراهيم المدير الفني للمنتخب السوري الأول لكرة القدم إنه لن يتم استدعاء اللاعب عمر خربين مهاجم نادي الهلال للمنتخب السوري مجددًا خلال فترة تواجده كمدرب.

وتحدّث فجر إبراهيم قائلًا: عمر خربين لن يتم استدعاؤه طالما أنا موجود في المنتخب السوري.

وكان فجر إبراهيم مدرب منتخب سوريا الأول لكرة القدم قرّر استبعاد نجم نادي الهلال عمر خربين بشكل نهائي من صفوف نسور قاسيون، لأسباب انضباطية.

ولم يلتزم عمر خربين بالمعسكر التدريبي الأخير لمنتخب سوريا الأول لكرة القدم، وتخلّف عن مباراتي إيران وأوزبكستان الوديتين دون عذر، الأمر الذي أثار غضب الجهاز الفني ودفعه لاتخاذ قرار استبعاده.