الهلال يكشف أعضاء القائمتين المرشحتين لإدارته

المواطن - محمد سمعه

كشف نادي الهلال عن الخطاب الذي تلقّاه من الهيئة العامة للرياضة حول معرفة القائمة الأولية للمرشحين لرئاسة مجلس إدارة الهلال.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر ” تويتر ” أن هناك قائمتين مرشحتين لرئاسة الفريق الهلالي خلال الفترة المقبلة.

وتتكوّن القائمة الأولى من” فهد بن نافل رئيسًا، سلطان سعيد عضوًا، سلمان التويجري عضوًا، سليمان الهتلان عضوًا، فيصل غشيان عضوًا، فهد المفرج عضوًا”.

أما القائمة الثانية فستكون مُكوّنة من:

” موسى الموسى رئيسًا، مشاري المسعد عضوًا، يعقوب المطير عضوًا، عبدالله سعيد عضوًا، فيصل سعيد عضوًا، فيصل أبو اثنين عضوًا”.

وكانت تقارير صحفية ذكرت أنه في حال أصبح موسى الموسى رئيسًا للزعيم، فإن زلاتكو داليتش مدرب منتخب كرواتيا سيعود لتدريب الفريق مرة أخرى منذ 2013.

وليس وعد موسى الموسى هو الوعد الأول للجماهير الهلالية، حيث قيل إن فهد بن نافل المرشح الآخر على كرسي رئاسة نادي الهلال وعد بأنه سيُحضر الدنماركي مايكل لاودروب لتدريب الهلال في الفترة المقبلة.

ويُذكر أن الأمير محمد بن فيصل كان تقدّم باستقالته من رئاسة نادي الهلال في إبريل الماضي، وذلك عقب الخسارة من نادي التعاون بثنائية دون رد وفقدان الفرصة في حسم لقب الدوري السعودي للمحترفين.

وتمّت إقالة المدرب الكرواتي زوران ماميتش من منصبه كمدرب للهلال وتعيين المدرب البرازيلي شاموسكا لتدريب الهلال في المباريات المتبقية في الموسم الماضي.