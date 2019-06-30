الهلال يكشف تفاصيل تعاقده مع رازفان

المواطن - مروة نبيل

كشف نادي الهلال تفاصيل تعاقد مجلس الإدارة برئاسة فهد بن نافل مع المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، لتدريب الفريق الأول لكرة القدم.

وأوضح حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن فهد بن نافل وقع عقدًا مع رازفان لوشيسكو، اليوم الأحد، في العاصمة الفرنسية باريس بحضور عضو مجلس الإدارة فهد المفرج.

ويمتدّ عقد المدرب الروماني رازفان مع نادي الهلال لمدة عامين مقبلين، ومن المقرر أن يلتحق لوشيسكو وطاقمه التدريبي بالفريق الأول لكرة القدم، بعد غد الثلاثاء، إلى معسكر الزعيم في مدينة لينز النمساوية.

وستكون أولى مواجهات الهلال الرسمية تحت قيادة رازفان أمام الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في دوري أبطال آسيا 2019، في شهر أغسطس المقبل.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال منافسات الموسم الماضي في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 69، ونجح في التأهل إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.