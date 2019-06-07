الهلال يُحدد برنامجه الزمني لانتخاب مجلسه الجديد

المواطن - محمد سمعه

حدد نادي الهلال البرنامج الزمني الخاص به لانتخاب مجلس إدارته الجديد خلال الفترة المقبلة.

وذكر الحساب الرسمي لـ الهلال عبر تويتر أنه سيتم فتح باب الترشح لرئاسة النادي وعضوية المجلس بداية من التاسع من يونيو حتى الحادي عشر من يونيو.

وسيتم فحص وإعلان القائمة الأولية للمرشحين والناخبين بداية من 12 يونيو حتى 13 يونيو.

وسيتم فتح باب الطعن ضد القائمة الأولية للمرشحين والناخبين يوم 14 يونيو.

ومن 15 يونيو حتى الـ16 من الشهر ذاته سيتم النظر في الطعون المقدمة.

وفي يوم الاثنين الموافق السابع عشر من يونيو سيتم فحص وإعلان القائمة النهائية للمرشحين والناخبين، أما يوم 18 يونيو فسيكون موعد الاقتراع وعقد الجمعية العمومية.

والتاسع عشر من يونيو سيتم فتح باب الطعن على إجراءات عقد الجمعية العمومية، ثم من 20 يونيو وحتى الـ21 من يونيو سيتم النظر في الطعون ضد إجراءات عقد الجمعية العمومية.

وفي المرحلة الأخيرة سيتم اعتماد مجلس الإدارة من قبل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس هيئة الرياضة.

وأوضحت تقارير إخبارية في الفترة الأخيرة أن فهد بن نافل المرشح لرئاسة نادي الهلال سيجلب المدرب الدنماركي مايكل لاودروب لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم في حال أصبح رئيسًا لـ الهلال.

ويذكر أن مايكل لاودروب سبق له اللعب مع منتخب الدنمارك في الفترة من عام 1982 حتى عام 1998، وسبق له كذلك تمثيل فريقي برشلونة وريال مدريد.