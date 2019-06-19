الهلال يُخالص سيروتي

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الهلال، اليوم، عن توقيع اتفاقية إنهاء عقد اللاعب الأرجنتيني إيزكييل سيروتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويذكر أن اللاعب إيزكييل سيروتي كان انضم لفريق الهلال في عام 2018 قادمًا من نادي سان لورينزو الأرجنتيني، ولكنه لم ينجح في حجز مكان له في التشكيلة الأساسية لفريق الهلال، لينضم بعدها لفريق إنديبيندينتي الأرجنتيني على سبيل الإعارة من الهلال في العام الماضي.

جدير بالذكر أن رجل الأعمال فهد بن نافل فاز برئاسة نادي الهلال أمس الثلاثاء ولمدة أربع سنوات، وذلك بعد فوزه على منافسه موسى الموسى.

وكانت تقارير صحفية ذكرت أن الوعد الأول من فهد بن نافل في حال فوزه برئاسة الهلال هو التحرك سريعًا للتعاقد مع المدرب الدنماركي مايكل لاودروب نجم نادي برشلونة الإسباني السابق لتدريب الفريق الأول لكرة القدم في المرحلة المقبلة.

وينتظر الجمهور الهلالي بعد فوز فهد بن نافل وقائمته تحركه للتعاقد مع مايكل لاودروب أو التعاقد مع مدرب آخر أجنبي قوي لمصلحة الزعيم من أجل المنافسة على لقب الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم المقبل.

وفاز فهد بن نافل برئاسة نادي الهلال بعد حصوله على أكثر من 15 ألف صوت، مقابل 612 صوتًا لمنافسه موسى الموسى.