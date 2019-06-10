الهلال يُطارد حُلمه القديم

المواطن - محمد سمعه

يُفكر نادي الهلال في التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني بابو غوميز لاعب وسط نادي أتالانتا الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وسعى نادي الهلال كثيرًا للتعاقد مع بابو غوميز في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لكن نادي أتالانتا لم يقتنع بالعرض والذي قُدم من الفريق الهلالي حيث قدّم الهلال 15 مليون يورو لكن أتالانتا رفض التفريط في لاعبه.

وتُشير تقارير صحفية إلى رغبة نادي الهلال في التحرك مجددًا خلال فترة الانتقالات الصيفية من أجل التعاقد مع بابو غوميز لتطوير الجانب الهجومي لديه.

نجم اليوفي السابق يُعوض الهلال

وبعد فشل الهلال في ضم بابو غوميز في يناير الماضي، نجح الزعيم وقتها ووقت وجود إدارة الأمير محمد بن فيصل في التعاقد مع اللاعب الإيطالي سيباستيان جيوفنكو من صفوف نادي تورنتو الكندي.

ويسعى نادي الهلال إلى تدعيم صفوفه بصفقات قوية خاصة بعد موسم 2018-2019 المُخيب للفريق الهلالي حيث فقد لقب الدوري لصالح نادي النصر بالإضافة إلى توديعه بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين من دور نصف النهائي.

وأصبح اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب نادي الهلال قريبًا للغاية من الرحيل عن صفوف أزرق العاصمة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وسيتنافس نادي العين الإماراتي مع مواطنه نادي شباب الأهلي دبي على ضم كارلوس إدواردو في فترة الانتقالات الصيفية طبقًا لما ذكرته تقارير صحفية.

ارتبط اسم السويسري كريستيان جروس مدرب الزمالك المصري السابق بالانتقال وتدريب الهلال قبل انطلاق موسم 2019-2020.