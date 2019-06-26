الهلال يُعدل عقد الشراكة مع المملكة القابضة

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الهلال عن موافقة شركة المملكة القابضة على تعديل عقد الشراكة الإستراتيجية التي تجمعها بالزعيم، والمتضمنة الإعلان على مساحة الصدر في قمصان لاعبي الفريق الأول لكرة القدم.

وأوضح نادي الهلال في بيان رسمي أنه تم إتاحة الفرصة للاستفادة من المساحة المحددة مع شريك آخر، مع استمرار المزايا المالية التي تقدمها المملكة القابضة للزعيم، وقيمة الرعاية دون تخفيضها، وذلك في إطار دعم الشركة للهلال.

وكشف نادي الهلال، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أبرز بنود الشراكة مع المملكة القابضة، والتي نصت على تصنيف الشركة ضمن شركاء النادي الرسميين، وإظهار شعار المستشفى على أطقم الجهاز الطبي خلال التدريبات والمباريات، وبجانب شعار مدارس المملكة كشريك تعليمي.

كما تم تسمية عيادة النادي باسم عيادة مستشفى المملكة الطبية في نادي الهلال، وستنال الشركة مساحة إعلانية في اللوحات الثابتة والمتحركة، بالإضافة إلى الحملات الدعائية المشتركة، وإجراء الفحوصات الطبية الدوري للاعبين.

وقدم مجلس إدارة نادي الهلال شكره وتقديره لرئيس شركة المملكة القابضة، الأمير الوليد بن طلال على وقفاته غير المستغربة مع الزعيم، امتدادًا لدعمه المستمر للأزرق.

وأعرب مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل عن سعادته بهذه المبادرة التي ستفتح آفاقًا استثمارية أوسع للأزرق وتزيد من مداخيله، كما وجه الشكر إلى الرئيس التنفيذي لشركة المملكة القابضة، طلال الميمان، على جهوده الكبيرة وعمله الاحترافي في هذا الملف.