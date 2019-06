الهيئة الملكية بالجبيل تستضيف سنو وايت والأقزام السبعة

المواطن - الرياض

تُنظم الهيئة الملكية بالجبيل مُمثّلة بإدارة الخدمات الاجتماعية غداً، مسرحية “سنو وايت والأقزام السبعة”، وذلك على مسرح مركز الملك عبدالله الحضاري بمدينة الجبيل الصناعية.

وتتضمّن المسرحية التي سيتم عرضها لمدة أربعة أيام متتالية، قصة الصراع بين الخير والشر، وهي قصة خيالية يتم تجسيدها من قِبل فريق بريطاني محترف مُزيّن بالأزياء الملوّنة الخاصة بقصة المسرحية التي يصاحبها الموسيقى والمؤثرات الضوئية والصوتية.

والمعروف أن سنو وايت والأقزام السبعة أو بياض الثلج والأقزام السبعة (Snow White and the Seven Dwarfs) هي قصة فيلم رسوم متحركة أمريكي، أنتجته شركة والت ديزني في العام 1937، يُعد الأول من نوعه عالمياً كفيلم رسوم متحركة طويل أنتِج في 21 ديسمبر 1937 بهوليوود.

والفيلم مُقتبس من قصة بياض الثلج للأخوين غريم التي ظهرت في عام 1812، وهي قصة تعود جذورها إلى التقاليد الأوروبية.

يعتبر الكثيرون سنو وايت والأقزام السبعة من أبرز الأعمال، ويعتبر الفيلم علامة بارزة في الرسوم المتحركة وأيضاً السينما حيث الابتكارات التقنية والفنية المتقدمة والمستخدمة في هذا الفيلم.

وتُقدّر ميزانية إنتاج الفيلم نحو 1.48 ميلون دولار أمريكي، ويعتبر رقماً قياسياً في هذه الفترة. وكانت أرباح الاستثمار الذي حققته الشركة المؤسسة من قِبل والت ديزني كبيراً؛ وذلك أيضاً في أول عرض للفيلم مما يجعل الفيلم يكون قد حقق نجاحاً لا يمكن إنكاره.

تدور أحداث القصة حول سيدة قاسية، عملت رئيسة لقصر أحد الملوك، وتسبّب في قتل زوجة الملك ثم تزوجته بحجة الاعتناء بابنته Snow White ، ولكنها بعد أن ملكت زمام الأمور في القصر حبست الملك وتسبّب في موته، وحولت الأميرة بياض الثلج إلي خادمة، وكانت الملكة الشريرة تمتلك مرآة سحرية إذا ما سألتها سؤالًا تجاوبها علي الفور، وكان سؤالها الأوحد (مَن هي أجمل النساء جمالًا في العالم؟)، وكان الردّ عليها أنها هي الأجمل فتزداد غرورًا وتكبرًا وطغيانًا، إلي أن جاء اليوم التي تجيبها المرآة بأن أجمل النساء العالم هي الأميرة Snow White، ومن هنا بدأت القصة تأخذ اتجاهًا جديدًا للتخلص من الفتاة الصغيرة.