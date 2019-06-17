الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن فتح برنامج الابتعاث للمرحلة الثانية

المواطن - الرياض

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا فتح باب التسجيل في (المرحلة الثانية) من برنامج الهيئة الملكية لمحافظة العلا للابتعاث (للرجال والنساء) من خريجي ثانويات محافظة العلا للعام الدراسي 1440/1439هـ، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الشروط:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- ألا يقل العمر عن 18 سنة ولا يزيد عن 24 سنة (بالميلادي).

3- أن يكون أحد خريجي ثانويات محافظة العلا للعام الدراسي 1440/1439هـ.

4- أن يكون من مواليد محافظة العلا.

5- أن يكون والده أو والدته سعوديين ومن مواليد محافظة العلا.

6- أن يكون قد درس مدة لا تقل عن (6) سنوات في محافظة العلا.

7- القدرة على التفرغ والالتزام بالإقامة في بلد الدراسة طوال فترة الابتعاث.

8- اكتمال جميع الأوراق المطلوبة قبل الموعد النهائي للتقديم ودقة جميع معلوماتها.

9- وجود موافقة خطية من أولياء أمور الطالبات المتقدمات على البرنامج.

10- اجتياز المقابلة الشخصية أمام لجنة المقابلات في الهيئة الملكية لمحافظة العلا.

11- اجتياز البرنامج الإعدادي (ما قبل الابتعاث).

شروط خاصة بالقبول في مرحلة الدبلوم:

1- ألا يقل المعدل التراكمي لمرحلة الثانوية عن 70%.

2- ألا تقل درجة اختبار القدرات العامة عن 60 درجة.

شروط خاصة بالقبول في مرحلة البكالوريوس:

1- ألا يقل المعدل التراكمي لمرحلة الثانوية عن 80%.

2- ألا تقل درجة اختبار القدرات العامة عن 65 درجة.

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله تعالى يوم الخميس بتاريخ 2019/06/20م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا