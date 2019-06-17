الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن فتح برنامج الابتعاث للمرحلة الثانية

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا فتح باب التسجيل في (المرحلة الثانية) من برنامج الهيئة الملكية لمحافظة العلا للابتعاث (للرجال والنساء) من خريجي ثانويات محافظة العلا للعام الدراسي 1440/1439هـ، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
الشروط:
1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- ألا يقل العمر عن 18 سنة ولا يزيد عن 24 سنة (بالميلادي).
3- أن يكون أحد خريجي ثانويات محافظة العلا للعام الدراسي 1440/1439هـ.
4- أن يكون من مواليد محافظة العلا.
5- أن يكون والده أو والدته سعوديين ومن مواليد محافظة العلا.
6- أن يكون قد درس مدة لا تقل عن (6) سنوات في محافظة العلا.
7- القدرة على التفرغ والالتزام بالإقامة في بلد الدراسة طوال فترة الابتعاث.
8- اكتمال جميع الأوراق المطلوبة قبل الموعد النهائي للتقديم ودقة جميع معلوماتها.
9- وجود موافقة خطية من أولياء أمور الطالبات المتقدمات على البرنامج.
10- اجتياز المقابلة الشخصية أمام لجنة المقابلات في الهيئة الملكية لمحافظة العلا.
11- اجتياز البرنامج الإعدادي (ما قبل الابتعاث).
شروط خاصة بالقبول في مرحلة الدبلوم:
1- ألا يقل المعدل التراكمي لمرحلة الثانوية عن 70%.
2- ألا تقل درجة اختبار القدرات العامة عن 60 درجة.
شروط خاصة بالقبول في مرحلة البكالوريوس:
1- ألا يقل المعدل التراكمي لمرحلة الثانوية عن 80%.
2- ألا تقل درجة اختبار القدرات العامة عن 65 درجة.
موعد التقديم:
– يبدأ التقديم بمشيئة الله تعالى يوم الخميس بتاريخ 2019/06/20م.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا