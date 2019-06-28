الوزير الراجحي: دور المملكة المتعاظم جعلها عضوًا هامًّا في قمة العشرين

المواطن - الرياض

أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أحمد سليمان الراجحي، أن المملكة عضو هام وفاعل في مجموعة العشرين، موضحًا أن ذلك للدور الدولي المؤثر الذي تلعبه في الجوانب السياسية والاقتصادية، والذي يتعاظم مع مرور الوقت.

ورأى الراجحي أن ترؤّس ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لوفد المملكة في أوساكا يؤكد حرصه على تعزيز الأمن والسلام والتنمية والنمو الاقتصادي العالمي.

وعقد قادة ورؤساء وفود دول مجموعة العشرين في أوساكا اليوم جلسة مصاحبة لأعمال القمة بعنوان الاقتصاد الرقمي، حيث شارك في الجلسة الأمير محمد بن سلمان رئيس وفد المملكة المشارك في أعمال القمة.