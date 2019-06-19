الوليد بن طلال: عدد متابعي الهلال يُساوي مجموع الأندية الزميلة

المواطن - محمد سمعه

حرص الأمير الوليد بن طلال، عضو شرف نادي الهلال، على تهنئة فهد بن نافل بعد فوزه برئاسة أزرق العاصمة لمدة أربع سنوات أمس الثلاثاء.

وكتب الوليد بن طلال تغريدة عبر حسابه في تويتر قائلًا: نبارك لـ نادي الهلال انتخاب فهد بن نافل رئيسًا.

وأضاف الوليد بن طلال: ونُهنئ جمهور الهلال والـ8 ملايين و600 ألف متابع بتويتر والذي يُساوي مجموع متابعي الأندية الزميلة.

وكانت تقارير صحفية ذكرت أن الوليد بن طلال كان داعمًا رئيسيًّا لـ فهد بن نافل في انتخابات نادي الهلال، حيث تمكن الأخير من الفوز بالانتخابات بعد منافسة قوية مع موسى الموسى.

ويذكر أن مجلس إدارة نادي الهلال الجديد سيركز على التعاقد مع مدرب قوي لتدريب الفريق الأول لكرة القدم ووضع خطة الإعداد للموسم الجديد خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن تقارير إعلامية ذكرت أن فهد بن نافل وعد الجمهور الهلالي بالتحرك والتعاقد مع المدرب الدنماركي مايكل لاودروب لتدريب الفريق خلفًا للبرازيلي شاموسكا.