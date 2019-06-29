اليوم أول جوزاء القيظ.. يشتد هبوب السموم

المواطن - الرياض

توقع د.خالد صالح الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن يكون اليوم السبت هو بداية أول جوزاء القيظ.

وأضاف الزعاق، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: ملامح وسمات المناخ في جوزاء القيظ:

1- يشتد هبوب السموم

2- موسم الرطوبة على السواحل

3- تباشير لون النخيل

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى- تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على المرتفعات الجنوبية الغربية ,كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الشرقية منها ، والجوف والحدود الشمالية).