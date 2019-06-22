اليوم.. تزكية خالد البلطان رئيسًا لنادي الشباب
لمدة أربعة أعوام مقبلة

اليوم.. تزكية خالد البلطان رئيسًا لنادي الشباب

2019/06/22
الساعة 4:28 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

تُزكي الجمعية العمومية لنادي الشباب، اليوم السبت، خالد البلطان رئيسًا لمجلس الإدارة خلال الأربعة أعوام المقبلة.

وتضم القائمة الوحيدة المرشحة لمجلس إدارة نادي الشباب خالد البلطان رئيسًا، خليف الهويشان نائبًا للرئيس، وفي العضوية كل من؛ فهد الشعلان، فهد العليان، أحمد الكنهل، كنعان الكنعاني، وتركي الفرج.

ومن المقرر أن يبدأ نادي الشباب في استقبال وتسجيل أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم التصويت والاقتراع، عند الساعة السادسة مساءً، على أن تنطلق الجمعية في السابعة.

ويحظى خالد البلطان بقبول واسع بين جماهير نادي الشباب، بسبب نجاحاته خلال الفترة الماضية، وتحقيقه العديد من الإنجازات.

 



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