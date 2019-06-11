انتخابات الأندية.. 16 مرشحًا والسويلم أبرز الغائبين

المواطن - مروة نبيل

انتهت رسميًّا الفترة التي حددتها الهيئة العامة للرياضة، لتقديم الملفات الانتخابية للراغبين في التقدم لرئاسة عددٍ من الأندية، عند الساعة العاشرة مساء أمس الثلاثاء، وكان عدم وجود أي مرشح لرئاسة مجلس إدارة النصر الحدث الأبرز.

16 مرشحًا:

وفتحت لجنة الانتخابات أبوابها أمام الراغبين في الترشح، يوم الأحد الماضي، واستمرت في استقبال الملفات حتى الساعة العاشرة مساء الثلاثاء، وكانت الحركة هادئة داخل مقرات الأندية خلال أول يومين، قبل أن يشهد اليوم الأخير حركة كبيرة.

وترشح خلال أول يومين، كل من؛ أنمار الحائلي في نادي الاتحاد، سعد العفالق في الفتح، فهد المدلج في نادي الفيصلي، وفهد المطوع في الرائد.

وشهد اليوم الأخير ترشح كل من؛ فهد بن نافل وموسى الموسى في الهلال، خالد الدبل في نادي الاتفاق، أحمد الصائغ في الأهلي، خالد السيف، منصور العشاب ويوسف التويجري في نادي الرائد.

كما ترشح كل من؛ مساعد الزامل في نادي القادسية، خالد البلطان في الشباب، ناصر الهويدي في نادي الباطن، حمود العوفي في أُحد، وسلطان أزهر في الوحدة.

غياب السويلم:

ويُعد غياب سعود السويلم عن الترشح لرئاسة نادي النصر هو الحدث الأبرز في انتخابات الأندية، حيث سبق أن أعلن عن عزمه الترشح لمنصب رئيس العالمي لمدة الأربع سنوات المقبلة.