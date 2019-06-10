انتخابات الأندية.. 4 مرشحين والبقية ينتظرون اليوم الأخير

المواطن - مروة نبيل

تقدم 4 مرشحين فقط على رئاسة مجالس إدارات الأندية السعودية، بعد نهاية اليوم الثاني لاستقبال طلبات المرشحين وتسجيل الناخبين لرئاسة وعضوية مجالسها.

هدوء في انتخابات الأندية:

وجاء في مقدمة المرشحين لرئاسة الأندية لمدة الأربع سنوات القادمة، كل من؛ أنمار الحائلي في نادي الاتحاد، فهد المطوع في الرائد، وسعد العفالق في نادي الفتح، بالإضافة إلى فهد المدلج في الفيصلي.

الحركة الأكبر:

ومن المتوقع أن يشهد، الثلاثاء، اليوم الأخير الحركة الأكبر لتسجيل الناخبين وتقديم المرشحين لأوراقهم، لكي يتم فحصها بعد ذلك، من أجل الإعلان عن القائمة الأولية للمرشحين والناخبين.

وفي اليوم الأخير، ينتظر تقدم بقية المرشحين بأوراقهم، وفي مقدمتهم سعود السويلم لرئاسة نادي النصر، بجانب كل من فهد بن نافل في نادي الهلال، عبدالإله مؤمنة في الأهلي، خالد البلطان في الشباب، وخالد الدبل في نادي الاتفاق.

انتخابات الأندية:

وسيكون يوم الجمعة المقبل موعدًا للطعن ضد القائمة الأولية للمرشحين والناخبين، وفي اليوم التالي؛ سيتم النظر فيها، على أن يتم الكشف عن القائمة النهائية خلال 48 ساعة.

ويتوجه الناخبون للاقتراع واختيار مجلس الإدارة الجديد، يوم 18 من شهر يونيو الجاري، وسيفتح في اليوم التالي باب الطعن على إجراءات الجمعية العمومية، على أن يتم النظر فيها حتى يوم 21 يونيو.