انتخابات الاتحاد.. أنمار الحائلي دون منافس

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الاتحاد عن إغلاق باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارته، مساء أمس الثلاثاء، بتقديم قائمة واحدة فقط برئاسة أنمار الحائلي.

وقدم أنمار الحائلي ملف ترشحه لرئاسة مجلس إدارة نادي الاتحاد، يوم الأحد الماضي، لمدة 4 أعوام قادمة، لتعتزم الجمعية العمومية تزكيته؛ نظرًا لعدم تقدم أي مرشح آخر.

وأكدت تقارير صحافية أن عضو شرف نادي الاتحاد أحمد كعكي سيكون نائبًا لرئيس مجلس الإدارة في قائمة أنمار الحائلي، على أن يتم الكشف عن بقية المناصب خلال الفترة المقبلة.

وانتهت فترة تكليف لؤي ناظر من رئاسة مجلس إدارة نادي الاتحاد، وقرر عدم الترشح في الانتخابات الحالية، رغم مطالبة الجماهير باستمراره، بعدما نجح في تحسين نتائج العميد خلال الفترة الأخيرة.

وسبق أن تولى أنمار الحائلي رئاسة نادي الاتحاد قبل أن يتم إعفاؤه من منصبه، في شهر أكتوبر عام 2017، ويقترب من العودة إلى كرسي الرئاسة مجددًا.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد منافسات الدوري السعودي للمحترفين محتلًّا المركز العاشر برصيد 34 نقطة، ونجح في التأهل إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.