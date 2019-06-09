انتخابات نادي الاتحاد.. أنمار الحائلي المرشح الوحيد

المواطن - مروة نبيل

تقدم رئيس نادي الاتحاد السابق، أنمار الحائلي، رسميًّا، قبل قليل، بأوراق ترشحه لرئاسة مجلس إدارة العميد للسنوات الأربع المقبلة.

وأعلن الإعلامي علاء سعيد عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تقديم أنمار الحائلي لملف ترشحه الذي يتضمن أعضاء إدارته وغادر نادي الاتحاد قبل قليل، ليكون المرشح الوحيد حتى الآن.

واستقبلت أندية الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الأحد، طلبات المترشحين وتسجيل الناخبين لرئاسة وعضوية مجالسها، على أن يُغلق باب الترشيح، بعد غد الثلاثاء، وسيتم بعد ذلك فحص وإعلان القائمة الأولية للمرشحين والناخبين.

وبدأت اللجان المكلفة من هيئة الرياضة بالإشراف على الانتخابات أعمالها داخل الأندية، وسيكون يوم الجمعة موعدًا للطعن ضد القائمة الأولية، وسيتم النظر فيها باليوم التالي، ويتم الكشف عن القائمة النهائية خلال 48 ساعة.