انخفاض عدد حفارات النفط في أمريكا لثاني أسبوع على التوالي

المواطن - متابعة

خفضت شركات الطاقة في الولايات المتحدة عدد حفارات النفط النشطة لثاني أسبوع على التوالي، مع توقع تباطؤ نمو إنتاج البلاد، بينما تهبط أسعار الخام إلى أدنى مستوياتها هذا العام وقيام معظم شركات الحفر النفطي بخفض الإنفاق.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة يوم الجمعة، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة: إن عدد حفارات النفط قيد التشغيل انخفض بمقدار حفار واحد في الأسبوع المنتهي في 14 يونيو ليصل العدد الإجمالي إلى 788، وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2018.

وفي نفس الأسبوع من العام الماضي كان هناك 863 حفارًا قيد التشغيل.

وتراجع عدد حفارات النفط النشطة، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلًا، على مدار الأشهر الستة الماضية مع قيام شركات الاستكشاف والإنتاج المستقلة بخفض الإنفاق على أعمال الحفر الجديدة، بينما تركز بشكل أكبر على نمو الأرباح بدلًا من زيادة الإنتاج.