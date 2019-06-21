انطلاق برنامج التدريب على الروبوت والابتكار لطلاب وطالبات بريدة

المواطن - القصيم

ينطلق يوم غد السبت 19/ 10/ 1440هـ الجزء الثاني من أكبر برنامج تدريبي للروبوت والابتكار بمنطقة القصيم للطلاب والطالبات في مدينة بريدة خلال الإجازة الصيفية بتنفيذ من فريق عالم الروبوت وفريق أوج التقني التطوعي.

وأوضحت رئيسة فريق عالم الروبوت وفريق أوج خلود بنت عبدالله المطيري أن هذا البرنامج يهدف إلى تطوير إمكانات وقدرات أبناء وبنات القصيم في مجال الروبوت والعلوم عمومًا إلى جانب أنه يتواكب مع رؤية المملكة 2030م في السعي إلى التقدم التقني والرقي التعليمي.

وأعربت المطيري عن شكرها لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم على تشجيعه من أجل إقامة هذه الدورات حيث دعاني أثناء تكريم سموه الكريم لي بمناسبة حصولي على الميدالية الفضية من اتحاد المخترعين الألماني، والميدالية الذهبية من اتحاد المخترعين التايلندي؛ نظير مشاركتي في معرض كيوي العالمي للاختراعات 2018 في كوريا الجنوبية، من خلال اختراعي لروبوت يسيطر على مخاطر الحرائق. فقد دعاني إلى العمل على نشر ثقافة الروبوت وتشجيعه على الابتكار بين طلاب وطالبات منطقة القصيم والمملكة عمومًا للاستفادة من هذه التقنية في خدمة البشرية وليكون عندنا مئات المخترعين مثلك. وأعربت عن شكره لأمير منطقة القصيم. ولسعادة محافظ عنيزة أ. عبدالرحمن السليم على دعمه وتشجيعه للفريقين، ومعربة عن شكرها لبادر القصيم لدعمهم للبرنامج.

وأشارت المطيري أن الفريق يتكون من مجموعة من المتطوعات من القصيم بأكمله من بريدة ومحافظة عنيزة ممن حصلن على دورات في مجال الروبوت وفي التقنية والابتكار. وسيقوم الفريق بتدريب الطلاب والطالبات على التعريف بالروبوت وأهميته المستقبلية ومكوناته وكيفية تركيبه وبرمجته، ويتم تقييم يومي لكل مرحلة يتعرف عليها المتدرب، كما يتم تدريبه على التصميم الهندسي للتعلم ثلاثي الأبعاد، ودورة في أساسيات الإلكترونيات، ثم دورة عن العلوم الممتعة والمرحة، وأساسيات البرمجة والسعي في البدء بالابتكار وحثهم على وجود ابتكارات. وقد تمّ تقسيم المعلومات حسب الفئة العمرية حيث يتم تدريب الصغار من 7 سنوات إلى 11 سنة على مبادئ في هذه الاختصاصات، ويتم تدريب الفئة العمرية من 12 – 18 على مبادئ ومعلومات في نفس التخصصات ولكن بكمية أكبر وتفاصيل أكثر.

وكانت الدورة الأولى بدأت يوم الثلاثاء الماضي بمركز التنمية الاجتماعية بعنيزة، وتنطلق الدورة الثانية يوم غد السبت بمركز سناء ببريدة، والدورة الثالثة بمركز التنمية الاجتماعية بعنيزة، والدورة الرابعة بمركز سنا ببريدة، مُعربة عن شكرها لجميع المسؤولين في هذه المراكز على تقديم القاعات التدريبية من أجل إقامة هذه الدورات.

ودعت المطيري الراغبين الالتحاق بهذه الدورات إلى التواصل مع حساب فريق عالم الروبوت في توتير.