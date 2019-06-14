انطلاق صيف أحد رفيدة بالدبابات النارية والأحصنة الراقصة

انطلاق صيف أحد رفيدة بالدبابات النارية والأحصنة الراقصة

2019/06/14
الساعة 11:15 مساءً
- ‎فيأخبار 13 منطقة, المراسلون, حصاد اليوم
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المواطن- فهد القحطاني- أحد رفيدة

أطلقت بلدية محافظة أحد رفيدة، مساء أمس الخميس، فعاليات الصيف، بحضور المحافظ متعب بن ناصر المتعب، ورؤساء الدوائر الحكومية.

وتضمنت الفعاليات، الدبابات النارية والسيارات الكلاسيكية والأحصنة الراقصة، فيما تم التقاط بعض الصور التذكارية.

وعقب ذلك شهدت الفعاليات محاضرة دينية بجامع والد بن جار الله بالسوق الشعبي، وبعدها افتتحت بطولة كرة القدم الذي تنظمه بلدية محافظة أحد رفيدة بملعب نادي جرش الرياضي، حيث كانت المباراة الأولى بين فريقي كاضمة والصقور والعريق، والمباراة الثانية بين فريقي ميلان الخميس والفيصل، وأيضًا تم السحب على جوائز.



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