انقسام في ريال مدريد بسبب محمد صلاح

المواطن - مروة نبيل

تسبب نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، في حالة من الانقسام بين رئيس نادي ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز من جهة، وبعض اللاعبين والمدرب الفرنسي زين الدين زيدان من الجهة الأخرى.

وسبق أن أكدت تقارير إسبانية أن محمد صلاح أصبح هدفًا رئيسيًّا لدى بيريز خلال فترة الانتقالات الصيفية، ولكنه يجد منافسة قوية مع الثنائي مانشستر يونايتد الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني.

وأشارت صحيفة “سبورت” الإسبانية، أن رغبة بيريز في ضم مع المصري محمد صلاح، تواجه رفض شديد من داخل غرفة خلع ملابس ريال مدريد سواء من قبل اللاعبين أو المدير الفني زين الدين زيدان.

وتابعت أن قائد ريال مدريد الإسباني، سيرجيو راموس، لم ينسَ الاضطهاد الذي تعرض له بعد مباراة المرينغي وليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا العام الماضي، والتي شهدت خروج محمد صلاح مصابًا بعد احتكاك قوي معه.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن راموس عانى من هجوم كبير للغاية بعد نهائي الشامبيونزليج، ووصفته الصحافة المصرية آنك بأنه “جزار”، واتهمه البعض بأنه تعمد إصابة محمد صلاح، ليتلقى قائد ريال مدريد العديد من التهديدات.

وأوضحت أن سعر محمد صلاح يُقدر بـ150 مليون يورو تقريبًا، ولا يتلاءم مع خطط زيدان، الذي يرغب في ضم زميله في ليفربول، السنغالي ساديو ماني، كما يضع في أولوياته الفرنسي بول بوغبا من مانشستر يونايتد، والبلجيكي إيدين هازارد من تشيلسي.