انقطاعات متكررة للكهرباء تفسد الأجهزة وتربك الأهالي في جازان قبل العيد

المواطن- خالد الأحمد- جازان

شكا عدد من سكان منطقة جازان من الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، وذلك منذ فجر اليوم، واستمرت لعدة ساعات، الأمر الذي تسبب في فساد وتعطل بعض الأجهزة الكهربائية بالمنازل.

وتذمر أهالي المنطقة من استمرار ضعف الكهرباء والانقطاعات المتكررة بعد عودة التيار الكهربائي مساء السبت لأغلب سكان المنطقة الجنوبية، بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي لبعض المشتركين بعدد من أحياء وقرى منطقة جازان لساعات طويلة.

وقال الأهالي إن على شركة الكهرباء إيضاح أسباب انقطاع التيار الكهربائي بالمنطقة الجنوبية بكل شفافية، مشيرين إلى أن الدولة تضح المليارات في ميزانية الشركة، بينما يعاني سكان المناطق الجنوبية وخصوصاً سكان منطقة جازان من ارتفاع قيمة الفواتير وكثرة الأعطال وانقطاع للتيار الكهربائي بشكل يومي.

وطالب الأهالي من شركة الكهرباء بتعويض المتضررين الذين تعطلت لديهم الأجهزة الكهربائية بسبب تكرار انقطاع التيار الكهرباء لعدة مرات، بالإضافة إلى تعويضهم عن انقطاع الخدمة يوم أمس لساعات طويلة.

يذكر أن الشركة السعودية للكهرباء أرجعت انقطاع الخدمة في بعض المناطق الجنوبية إلى التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة.

واعتذرت الشركة في بيان لها، للمشتركين عن الانقطاع الحاصل، مؤكدةً أن فرقها الفنية الميدانية بدأت العمل حالياً لإعادة الخدمة تدريجياً.