انقطاعات محدودة للكهرباء في جازان.. والشركة تعتذر للمشتركين
نتيجة للرياح الشديدة والعواصف التي تشهدها المنطقة

انقطاعات محدودة للكهرباء في جازان.. والشركة تعتذر للمشتركين

2019/06/08
الساعة 5:53 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - جازان

أعلنت السعودية للكهرباء تعرُّض بعض المحافظات لانقطاعات محدودة نتيجة للرياح الشديدة والعواصف التي تشهدها منطقة جازان.

وأضافت الشركة في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، أنه يجري التعامل معها ميدانياً وتعود الخدمة تدريجياً.

كما قدمت الشركة السعودية للكهرباء اعتذارها لمشتركيها الكرام في جازان العزيزة لمرورهم بهذه التجربة.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة كانت قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تستمر فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وكذلك الأجزاء الشرقية من تلك المناطق، كما يستمر تكوّن السحب الرعدية الممطرة تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق حائل، الجوف والحدود الشمالية، في حين يبقى الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على شرق المملكة.



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