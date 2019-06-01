انقطاع الخدمة في الجنوب.. والكهرباء تعتذر وتوضح السبب

انقطاع الخدمة في الجنوب.. والكهرباء تعتذر وتوضح السبب

2019/06/01
الساعة 6:12 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أرجعت الشركة السعودية للكهرباء انقطاع الخدمة في بعض المناطق الجنوبية إلى التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة.

واعتذرت الشركة في بيان لها، للمشتركين عن الانقطاع الحاصل، مؤكدة أن فرقها الفنية الميدانية بدأت العمل حاليا لإعادة الخدمة تدريجيا.

وقالت السعودية للكهرباء عبر حسابها في “تويتر” إلى أنها ستنشر المستجدات حول إصلاح الأعطال بشكل دوري.

من جانبه، وجه أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز بسرعة متابعة وضع انقطاع التيار الكهربائي والعمل على معالجة الخلل وإعادته بشكل كامل إلى كافة محافظات المنطقة في أسرع وقت.



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