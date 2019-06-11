انقطاع الكهرباء عن أكثر من 13 ألف مشترك في نجران لليوم الثالث على التوالي

المواطن - نجران

لليوم الثالث على التوالي انقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 13 ألف مشترك بما فيهم مستشفيات وهيئات صحية في منطقة نجران.

وكان صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران التقى أمس وفدًا من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، والشركة السعودية للكهرباء، على خلفية انقطاع خدمة الكهرباء عن المشتركين.

وشدّد الأمير جلوي بن عبدالعزيز في بداية اللقاء على حرص القيادة الرشيدة، أيدها الله، على تسخير كل الطاقات المادية والبشرية، وتوفير ما لديها في سبيل راحة المواطن، وهذا ما لا يدع أيّ مبرر لدى أي جهة للقصور أو التقصير في أداء الواجب.

وأكّد أن المواطن لا تعنيه التفاصيل الفنية في أي خدمة، لا من حيث سبل توفيرها، ولا من حيث أسباب تعطلها، فهو يريد الخدمة بذاتها، واستمرارها.

وكان رئيس قطاع التوزيع الجنوبي في الشركة السعودية للكهرباء المهندس عبدالرحمن السلولي، أكد أمس أن الشركة وفرت مولدات جاهزة وذلك لعدم تكرار انقطاع الكهرباء مستقبلاً، كما قامت بمتابعة الحدث أولاً بأول وبحث أوجه القصور والعمل على إيجاد حلول قصيرة المدى لتفادي انقطاع الكهرباء، بالإضافة إلى حلول عاجلة خلال الشهرين القادمين، وطويلة الأجل تضمن استمرارية الخدمة بدون أي انقطاعات في الكهرباء مستقبلاً عن المشتركين.