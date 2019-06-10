انقطاع خطوط الإنترنت الأرضية في السودان

المواطن - متابعة

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بانقطاع خطوط الإنترنت الأرضية في السودان.

في سياق آخر، قررت السلطات السودانية ترحيل قادة الحركة الشعبية إلى عاصمة جنوب السودان، جوبا، بعد الإفراج عنهم.

وأفرج المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الاثنين، عن 3 من قادة الحركة الشعبية، وهم: ياسر عرمان نائب رئيس الحركة، ومبارك أردول الناطق باسمها، وخميس جلاب أمينها العام.

ومن جانبه، أكد عرمان وصوله إلى جوبا عقب إطلاق سراحه في السودان، مشيرًا إلى إبعاده “رغم إرادته” من السودان، مع قياديين اثنين آخرين من الحركة.

وقال عرمان في أحد فنادق جوبا: “جئت مع الرفيقين إسماعيل خميس جلاب ومبارك أردول.. والشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو أنه تم ترحيلي رغم إرادتي”.

وذكرت مصادر أن عملية إطلاق سراح قادة الحركة الشعبية في السودان جاءت في إطار مبادرة إثيوبية ومطالبات دولية.

وجرى إيقاف قياديي الحركة المتمردة في جنوب كردفان والنيل الأزرق، بعد الهجوم العنيف على المعتصمين في وسط الخرطوم الذي أودى بحياة العشرات، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.