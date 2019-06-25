انقلاب مركبة يقتل 3 ويصيب 4 آخرين من عائلة واحدة في عسير

المواطن - عسير

باشر الهلال الأحمر في منطقة عسير، مساء اليوم الثلاثاء، حادث انقلاب مركبة تقل عائلة في عقبة سنان، أسفر عن وقوع 3 وفيات وإصابة 4 آخرين.

وصرح المتحدث الإعلامي لهيئة الهلال الـحمر السعودي بمنطقة عسير، محمد بن حسن الشهري، بأن هلال عسير باشر الحادث بعدد من الفرق الإسعافية، موضحًا أنه فور تلقي عمليات المنطقة البلاغ عن الحادث في الساعة 19:38 مساءً تم توجيه فرقتين إسعافية، واتضح وجود ثلاث وفيات وأربع إصابات جميعها خطيرة، وكلهم من عائلة واحدة.

وأضاف الشهري أنه تم التعامل مع الحالات بمهنية عالية، وجرى نقل حالتين عن طريق الفرق الإسعافية إلى مستشفى المجاردة العام، ونقل حالتين عن طريق فرق الدفاع المدني المشاركة في الحادث.