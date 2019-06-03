بأمر الملك سلمان .. عبدالعزيز الخيال نائبًا لرئيس هيئة حقوق الإنسان

بأمر الملك سلمان .. عبدالعزيز الخيال نائبًا لرئيس هيئة حقوق الإنسان

2019/06/03
الساعة 9:51 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ  اليوم أمرا ملكيا بتعيين عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز الخيال نائبًا لرئيس هيئة حقوق الإنسان بالمرتبة الممتازة.

وفيما يلي نص الأمر الملكي :

صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه:

الرقم: أ / 345

التاريخ : 29 / 9 / 1440هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة حقوق الإنسان، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( 207 ) بتاريخ 8 / 8 / 1426هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يعين الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز الخيال نائباً لرئيس هيئة حقوق الإنسان بالمرتبة الممتازة.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه..

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود



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