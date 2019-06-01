باحث: القضاء على أذرع إيران بالمنطقة هو الحل وغير ذلك سذاجة

المواطن - الرياض

أكد الباحث في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية هشام الغنام، أنه لن يكون هناك عملية سياسية في اليمن بدون أن تسحب إيران يدها من هناك.

وأضاف الغنام في حواره إلى برنامج “يا هلا 2030” على قناة روتانا خليجية، أن فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقبلة من شأنه أن يفشل المخطط الإيراني في المنطقة العربية.

وتابع أن القوات الأمريكية التي تم إرسالها إلى المنطقة مؤخرًا ليست لشن حرب على إيران، وأن قمم مكة المكرمة يومي الخميس والجمعة الماضيين دليل على حكمة القيادة السعودية والتعامل مع المتغيرات والأزمات بعقلانية شديدة.

ولفت الباحث إلى أن قمم مكة جاءت انطلاقًا من دور المملكة الطبيعي وأكدت على الرؤية السياسية الواعية للقيادة.

في سياق آخر، قال الغنام: إن ميليشيات إيران في المنطقة قد تزيد أنشطتها التخريبية مع زيادة الضغط الاقتصادي على إيران، ومن السذاجة أن يعتقد أحد أن سلوك إيران في المنطقة سوف يتغير بدون القضاء على أذرعها.