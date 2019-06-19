باريس سان جيرمان يُحدد شرطه لرحيل نيمار إلى برشلونة

المواطن - محمد سمعه

حدد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي السعر المطلوب للتفريط في نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية نقلًا عن صحيفة لوباريزيان الفرنسية: إن باريس سان جيرمان يطلب الحصول على 300 مليون يورو لبيع نيمار في سوق الانتقالات الصيفية.

وكان نيمار صرّح وقال بأنه لم يعد يريد اللعب لنادي باريس سان جيرمان ويفضل الرحيل.

وجاءت تصريحات نيمار ردًّا على انتقادات رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ناصر الخليفي ضد النجم البرازيلي، وتأكيده على موافقته على بيع اللاعب في حالة وصول عرض مالي مناسب.

وكان ناصر الخليفي قد شنّ هجومًا عنيفًا على نيمار مؤخرًا، وقال: “لم يُرغمه أحد على التوقيع هنا، ولم يدفعه أحد، لقد جاء للانضمام لمشروعنا”.

وأكّدت تقارير صحافية برازيلية، أن نيمار بدأ بالبحث عن منزل جديد في مدينة برشلونة الإسبانية، في إشارة إلى إمكانية عودته لصفوف الفريق الكتالوني.

جدير بالذكر أن نيمار انضم لـ صفوف باريس سان جيرمان في صيف عام 2017 قادمًا من برشلونة مقابل 222 مليون يورو.