باريس سان جيرمان يُوجه صدمة مُدوية لـ ريال مدريد

المواطن - محمد سمعه

أوضح نادي باريس سان جيرمان الفرنسي برئاسة ناصر الخليفي أن اللاعب الفرنسي كيليان مبابي سيبقى في صفوف النادي الباريسي بنسبة 200% خلال الفترة المقبلة.

ونقلت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية تصريحات ناصر الخليفي والذي قال: مبابي سيبقى في صفوف باريس سان جيرمان بنسبة 200% والفريق بحاجة إليه في الموسم المقبل.

وأضاف ناصر الخليفي: يجب على اللاعبين أن يُقدروا المسؤوليات التي يملكونها وُطالبين بتنفيذها، يجب عليهم أن يعملوا كثيرًا وأن يتدربوا كثيرًا.

وواصل الخليفي حديثه قائلًا: مَن يريد البقاء في باريس سان جيرمان فسوف يبقى، ومَن يريد الرحيل فلا مشكلة، الباب مفتوح للجميع من أجل المغادرة.

وقال الخليفي: لم يُجبر أحد نيمار على القدوم لـ باريس سان جيرمان وهو جاء بكامل إرادته.

ويُذكر أن ريال مدريد بقيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، كان أبدى رغبة قوية في التعاقد مع مبابي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد ضم البلجيكي إدين هازارد من صفوف تشيلسي الإنجليزي واللاعب الصربي لوكا يوفيتش نجم نادي إينتراخت فرانكفورت الألماني.

وكان مبابي انضم لـ صفوف باريس سان جيرمان قادمًا من صفوف نادي موناكو الفرنسي.