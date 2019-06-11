بالأسماء .. البيئة تدعو 142 متقدماً ومتقدمة على وظائفها لإجراء الاختبارات

بالأسماء .. البيئة تدعو 142 متقدماً ومتقدمة على وظائفها لإجراء الاختبارات

2019/06/11
الساعة 2:55 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم, وظائف
1685
0
طباعة
المواطن - الرياض

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة أسماء 142 مرشحاً تأهلوا للدخول في اختبارات شغل الوظائف المعلنة بتاريخ 21 / 6 / 1440هـ على موقع الوزارة.

وطلبت الوزارة من ظهرت أسماؤهم في موقع الوزارة للدخول في اختبارات الوزارة الحضور لمقر ديوان الوزارة بحي الملك عبدالله بالرياض يوم الثلاثاء الموافق 15/10/1440هـ عصراً، حيث سيبدأ الاختبار عند الساعة 4 عصراً.

ونوّهت إلى أنّه يلزم لكل مرشّح إحضار أصل الهوية الوطنية للدخول إلى الاختبار، مشيرةً إلى أنّ حضور الاختبار لا يعتبر قبولاً نهائياً لشغل الوظيفة.

ونشرت الوزارة أسماء المرشحين على موقعها الإلكتروني وشملت كلا من :

المسمى الوظيفة الاسم الهوية
باحث بيئة مساعد Maha Abdullah Abdulaziz Alakeel ******0242
باحث بيئة مساعد محمد سعييد سعيد الجهني ******9394
باحث بيئة مساعد نادية سعيد سفيان مرجان ******9954
باحث بيئة مساعد منيره عبدالعزيز منصور العساف ******6741
باحث بيئة مساعد حسينه سليم هليل الفايدي ******8279
باحث بيئة مساعد دانيه سالم عمر باسعيد ******2240
باحث بيئة مساعد هلا سيار حجيج الشمري ******6125
باحث بيئة مساعد ياسمين حسن محمود جبرتي ******3573
باحث بيئة مساعد اروى عبدالرحمن علي العريني ******5960
باحث بيئة مساعد مساعد راكان كاظم الشمري ******1291
باحث بيئة مساعد اميره ابراهيم يعقوب قدح ******1642
باحث بيئة مساعد فهد راكان كاظم الشمري ******1283
باحث بيئة مساعد فايزه عبدالرحمن عبدالله كريري ******1444
باحث بيئة مساعد هيفاء عبدالله محمد العواد ******2438
باحث بيئة مساعد فاطمة سالم احمد الشهري ******4672
باحث بيئة مساعد احمد علي احمد الغامدي ******0474
باحث بيئة مساعد مصطفى محمد ناصر العلي ******1734
باحث بيئة مساعد ولاء عيد حامد أبو غندر ******5012
باحث بيئة مساعد حيدر علي مكي البلادي ******3709
باحث بيئة مساعد nouf khalid naser alghamdi ******2551
باحث بيئي مساعد عامر خالد عامر القرشي ******3838
باحث بيئي مساعد كوثر سعد محمد الشلاش ******3866
باحث بيئي مساعد فهد مطلق سليم المسعودي ******5189
باحث بيئي مساعد أروى عبدالله علي الغامدي ******2977
باحث بيئي مساعد وائل عبدالرحمن عثمان باموسى ******9634
باحث بيئي مساعد أحمد صالح محمد الجهني ******4742
باحث حماية بيئة Abdulaziz Mohammed Zahir Alqarni ******0073
باحث حماية بيئة مساعد حسان عمر عبدالحكيم المغربي ******9946
باحث حماية بيئة مساعد العنود عبدالعزيز سعيد الغامدي ******7860
باحث حماية بيئة مساعد فاتن أحمد صالح زهراني ******8634
باحث زراعي مساعد أفنان حسن عبدالله القحطاني ******7259
باحث زراعي مساعد Ohud Ayman Amer Alnahdi ******7030
باحث زراعي مساعد لطيفة سعد عبدالله المسعد ******7709
باحث زراعي مساعد منار ناصر محمد الحواس ******2789
باحث زراعي مساعد محمد ربيع الحجيفي الرويلي ******4650
باحث زراعي مساعد ساره محمد عبدالوهاب العبدالكريم ******4269
باحث زراعي مساعد امجاد احمد محمد الولدي ******6705
باحث زراعي مساعد يزيد عياد جدعان العنزي ******8444
باحث زراعي مساعد هديل سعد محمد العصيمي ******8393
باحث زراعي مساعد وفاء سفر عبدالرحمن العتيبي ******7549
باحث زراعي مساعد عبير عبدالعزيز ناصر الحصيني ******6318
باحث زراعي مساعد فوزيه عوض شميلان المطيري ******5151
باحث زراعي مساعد هاله ابراهيم محمد العويصي ******4840
باحث زراعي مساعد منيره مشهور محمد الغامدي ******8859
باحث زراعي مساعد اميره سويد ذاكر العبدلي ******0486
محاسب بسمة عبده محمد كعبي ******8174
محاسب خالد غلاب راشد العمري ******4655
محاسب منال أحمد محمد أبومعطي ******0581
محاسب أروى ابراهيم عبدالرحمن السحيم ******8366
محاسب نوف حمود طلب المصلوخي ******3247
محاسب لطيفه سعد عبدالله الشبيبى ******8736
محاسب نجود عبدالله صالح بن سلطان ******0653
محاسب غيداء غنام عبدالرحمن الغنام ******8746
محاسب رغد سعود صالح القنيطير ******9260
محاسب أنفال لافي عبد العنزي ******8959
محاسب منال علي طلال ابوثنين ******1953
محاسب إشراق قاسم سعيد الجارالله ******8157
محاسب عبدالله فيصل عبدالمحسن بن عيبان ******7543
محاسب مساعد وجدان عبدالرحمن سعد الحربي ******9846
محاسب مساعد أحمد علي عبدالكريم الغزي ******3752
محاسب مساعد عبير سعد صالح الناصر ******0078
محاسب مساعد مضاوي إبراهيم عبدالله الثويني ******9991
محاسب مساعد ابتسام سليمان طريسان المطيري ******6340
محاسب مساعد عبدالله طلق نجاء العتيبي ******9292
محاسب مساعد بشرى عبدالمجيد راشد الداعج ******8085
محاسب مساعد نواف سعيد سعد الشيباني ******7753
محاسب مساعد رغد ناصر عبدالله العريض ******3609
محاسب مساعد عبد الرحمن عبد الله صالح الجبالي ******2116
محاسب مساعد روان سعود محمد الفالح ******3380
محاسب مساعد هند سالم مضحي الحربي ******7218
محاسب مساعد وجدان عبدالله غايب العتيبي ******6015
محاسب مساعد عبدالله سليمان عبدالله الدخيل ******4192
محاسب مساعد الاء احمد حسين المالكي ******8686
محاسب مساعد نورة سعد محمد المزيد ******1208
محاسب مساعد ساره حمود عبدالهادي العصيمي ******7219
محاسب مساعد بسمه عمر صالح المحمود ******5272
محاسب مساعد مشعل محمد ابراهيم ابوغانم ******4285
محاسب مساعد شهد عبدالله صالح بن طلحة ******1073
محاسب مساعد روان أحمد عبدالهادي باشماخ ******7326
محاسب مساعد يوسف محمد عمر العبداللطيف ******1497
محاسب مساعد اروى مفرح سعيد الغامدي ******3127
محاسب مساعد أمجاد صالح محمد الحواس ******6847
محاسب مساعد رغد محمد عبدالله الفراج ******4555
محاسب مساعد sara abdullah othman AALAIBAN ******1694
محاسب مساعد غاده عبدالله صالح السعيد ******8477
محاسب مساعد أشواق أحمد محمد صمان ******6819
محاسب مساعد أسماء يحيى حافظ كعبي ******1782
مراقب بيئي رائد موسى احمد جعفري ******0030
مراقب بيئي فهد خالد فهد العويمر ******7177
مراقب بيئي خالد عوده سليمان الحنيني ******6118
مراقب بيئي أنس خالد عبد الرحمن الشهري ******4397
مراقب بيئي سلطان ذيبان محمد زعله ******1958
مراقب بيئي خالد محمد عبدالله سرحان ******5621
مراقب بيئي وليد علي كزار الشمري ******2861
مراقب بيئي مسعود حمد مسعود العتيبي ******7563
مراقب بيئي ماجد خالد محمد علوان ******0025
مراقب بيئي ناصر موسى علي صرخي ******0177
مراقب بيئي مقبل يحي مقبل الودعاني ******2854
مراقب بيئي علي احمد مفرح الاسمري ******8810
مراقب بيئي طلال عبدالرحمن مبارك العنزي ******5367
مراقب بيئي علي سعيد علي ال لاحق ******5234
مراقب بيئي سلطان عبدالله عوده الشراري ******5560
مراقب بيئي عبدالرحمن سعد عبدالله المطلب ******4406
مراقب بيئي عبدالمجيد خالد محمد السمحان ******1275
مراقب بيئي احمد خشمان سالم الشراري ******8747
مراقب بيئي احمد محمد مساوي صميلي ******3018
مراقب بيئي عبدالرحمن عبدالله عيسى فقيهي ******8583
مراقب بيئي سلطان مهدي محمد العمري ******5012
مراقب بيئي هادي علي هادي حزيمي ******5137
مراقب بيئي بدر علي جابر الفيفي ******6045
مراقب بيئي عادل غالب احمد بهكلي ******2107
مراقب بيئي عبدالملك محمد سليمان المطير ******3294
مراقب بيئي سعد فالح سعيد الشهراني ******1983
مراقب بيئي محمد عوض سالم الفحوس ******9605
مراقب بيئي ناصر علي محمد الشحني ******0574
مراقب بيئي أحمد محمد صغير حمدي ******3831
مراقب بيئي عناد سعود محسن البراك ******5700
مراقب بيئي نايف محمد سالم الجهني ******4773
مراقب بيئي محمد علي سعد القحطاني ******0738
مراقب بيئي يوسف عبدالعزيز عوضه الشهراني ******7131
مراقب بيئي أحمد محمد أحمد حدادي ******8921
مراقب بيئي علي حسين محمد الدوشان ******6619
مراقب بيئي نزار نافع مصطفي حديدي ******7204
مراقب بيئي محمد سلوم قريد الغامدي ******6013
مراقب بيئي ماجد عبدالله علي الشهراني ******0583
مراقب بيئي ياسر مهدي يحي دكواني ******2101
مراقب مالي درع حزام ناصر الشهراني ******3776
مراقب مالي أريج سعود ابراهيم المحيميد ******5334
مراقب مالي NORAH ABDULRAHMAN GHANEEM ALGHUWAINEM ******7421
مراقب مالي اثيل ناصر محمد الماضي ******1855
مراقب مالي تهاني أحمد فوزان الجعيد ******2047
مصمم جرافيكس امل سليمان محمد السعيد ******1170
مصمم جرافيكس مريم احمد هادي عواجي ******8934
مصمم جرافيكس مصطفى علي سليم المنشاد ******9577
مصمم جرافيكس هادي سالم محمد الصقور ******3018
مصمم جرافيكس Amal Mohammad Dagash Alqhtani ******3139
مصمم جرافيكس نور موسى جعفر الخضر ******2897
مصمم جرافيكس منى زيد محمد العتيبي ******7834
مصمم جرافيكس لمى محمد مرشود الرميح ******6244
مصمم جرافيكس مها عبدالعزيز ناصر بن صقيه ******0036
مصمم جرافيكس العنود جمعان عطيه الزهراني ******5676
مصمم جرافيكس بدور عايض عوض الزايدي ******3542



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم