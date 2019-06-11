بالأسماء .. البيئة تدعو 142 متقدماً ومتقدمة على وظائفها لإجراء الاختبارات

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة أسماء 142 مرشحاً تأهلوا للدخول في اختبارات شغل الوظائف المعلنة بتاريخ 21 / 6 / 1440هـ على موقع الوزارة.

وطلبت الوزارة من ظهرت أسماؤهم في موقع الوزارة للدخول في اختبارات الوزارة الحضور لمقر ديوان الوزارة بحي الملك عبدالله بالرياض يوم الثلاثاء الموافق 15/10/1440هـ عصراً، حيث سيبدأ الاختبار عند الساعة 4 عصراً.

ونوّهت إلى أنّه يلزم لكل مرشّح إحضار أصل الهوية الوطنية للدخول إلى الاختبار، مشيرةً إلى أنّ حضور الاختبار لا يعتبر قبولاً نهائياً لشغل الوظيفة.

ونشرت الوزارة أسماء المرشحين على موقعها الإلكتروني وشملت كلا من :

المسمى الوظيفة الاسم الهوية باحث بيئة مساعد Maha Abdullah Abdulaziz Alakeel ******0242 باحث بيئة مساعد محمد سعييد سعيد الجهني ******9394 باحث بيئة مساعد نادية سعيد سفيان مرجان ******9954 باحث بيئة مساعد منيره عبدالعزيز منصور العساف ******6741 باحث بيئة مساعد حسينه سليم هليل الفايدي ******8279 باحث بيئة مساعد دانيه سالم عمر باسعيد ******2240 باحث بيئة مساعد هلا سيار حجيج الشمري ******6125 باحث بيئة مساعد ياسمين حسن محمود جبرتي ******3573 باحث بيئة مساعد اروى عبدالرحمن علي العريني ******5960 باحث بيئة مساعد مساعد راكان كاظم الشمري ******1291 باحث بيئة مساعد اميره ابراهيم يعقوب قدح ******1642 باحث بيئة مساعد فهد راكان كاظم الشمري ******1283 باحث بيئة مساعد فايزه عبدالرحمن عبدالله كريري ******1444 باحث بيئة مساعد هيفاء عبدالله محمد العواد ******2438 باحث بيئة مساعد فاطمة سالم احمد الشهري ******4672 باحث بيئة مساعد احمد علي احمد الغامدي ******0474 باحث بيئة مساعد مصطفى محمد ناصر العلي ******1734 باحث بيئة مساعد ولاء عيد حامد أبو غندر ******5012 باحث بيئة مساعد حيدر علي مكي البلادي ******3709 باحث بيئة مساعد nouf khalid naser alghamdi ******2551 باحث بيئي مساعد عامر خالد عامر القرشي ******3838 باحث بيئي مساعد كوثر سعد محمد الشلاش ******3866 باحث بيئي مساعد فهد مطلق سليم المسعودي ******5189 باحث بيئي مساعد أروى عبدالله علي الغامدي ******2977 باحث بيئي مساعد وائل عبدالرحمن عثمان باموسى ******9634 باحث بيئي مساعد أحمد صالح محمد الجهني ******4742 باحث حماية بيئة Abdulaziz Mohammed Zahir Alqarni ******0073 باحث حماية بيئة مساعد حسان عمر عبدالحكيم المغربي ******9946 باحث حماية بيئة مساعد العنود عبدالعزيز سعيد الغامدي ******7860 باحث حماية بيئة مساعد فاتن أحمد صالح زهراني ******8634 باحث زراعي مساعد أفنان حسن عبدالله القحطاني ******7259 باحث زراعي مساعد Ohud Ayman Amer Alnahdi ******7030 باحث زراعي مساعد لطيفة سعد عبدالله المسعد ******7709 باحث زراعي مساعد منار ناصر محمد الحواس ******2789 باحث زراعي مساعد محمد ربيع الحجيفي الرويلي ******4650 باحث زراعي مساعد ساره محمد عبدالوهاب العبدالكريم ******4269 باحث زراعي مساعد امجاد احمد محمد الولدي ******6705 باحث زراعي مساعد يزيد عياد جدعان العنزي ******8444 باحث زراعي مساعد هديل سعد محمد العصيمي ******8393 باحث زراعي مساعد وفاء سفر عبدالرحمن العتيبي ******7549 باحث زراعي مساعد عبير عبدالعزيز ناصر الحصيني ******6318 باحث زراعي مساعد فوزيه عوض شميلان المطيري ******5151 باحث زراعي مساعد هاله ابراهيم محمد العويصي ******4840 باحث زراعي مساعد منيره مشهور محمد الغامدي ******8859 باحث زراعي مساعد اميره سويد ذاكر العبدلي ******0486 محاسب بسمة عبده محمد كعبي ******8174 محاسب خالد غلاب راشد العمري ******4655 محاسب منال أحمد محمد أبومعطي ******0581 محاسب أروى ابراهيم عبدالرحمن السحيم ******8366 محاسب نوف حمود طلب المصلوخي ******3247 محاسب لطيفه سعد عبدالله الشبيبى ******8736 محاسب نجود عبدالله صالح بن سلطان ******0653 محاسب غيداء غنام عبدالرحمن الغنام ******8746 محاسب رغد سعود صالح القنيطير ******9260 محاسب أنفال لافي عبد العنزي ******8959 محاسب منال علي طلال ابوثنين ******1953 محاسب إشراق قاسم سعيد الجارالله ******8157 محاسب عبدالله فيصل عبدالمحسن بن عيبان ******7543 محاسب مساعد وجدان عبدالرحمن سعد الحربي ******9846 محاسب مساعد أحمد علي عبدالكريم الغزي ******3752 محاسب مساعد عبير سعد صالح الناصر ******0078 محاسب مساعد مضاوي إبراهيم عبدالله الثويني ******9991 محاسب مساعد ابتسام سليمان طريسان المطيري ******6340 محاسب مساعد عبدالله طلق نجاء العتيبي ******9292 محاسب مساعد بشرى عبدالمجيد راشد الداعج ******8085 محاسب مساعد نواف سعيد سعد الشيباني ******7753 محاسب مساعد رغد ناصر عبدالله العريض ******3609 محاسب مساعد عبد الرحمن عبد الله صالح الجبالي ******2116 محاسب مساعد روان سعود محمد الفالح ******3380 محاسب مساعد هند سالم مضحي الحربي ******7218 محاسب مساعد وجدان عبدالله غايب العتيبي ******6015 محاسب مساعد عبدالله سليمان عبدالله الدخيل ******4192 محاسب مساعد الاء احمد حسين المالكي ******8686 محاسب مساعد نورة سعد محمد المزيد ******1208 محاسب مساعد ساره حمود عبدالهادي العصيمي ******7219 محاسب مساعد بسمه عمر صالح المحمود ******5272 محاسب مساعد مشعل محمد ابراهيم ابوغانم ******4285 محاسب مساعد شهد عبدالله صالح بن طلحة ******1073 محاسب مساعد روان أحمد عبدالهادي باشماخ ******7326 محاسب مساعد يوسف محمد عمر العبداللطيف ******1497 محاسب مساعد اروى مفرح سعيد الغامدي ******3127 محاسب مساعد أمجاد صالح محمد الحواس ******6847 محاسب مساعد رغد محمد عبدالله الفراج ******4555 محاسب مساعد sara abdullah othman AALAIBAN ******1694 محاسب مساعد غاده عبدالله صالح السعيد ******8477 محاسب مساعد أشواق أحمد محمد صمان ******6819 محاسب مساعد أسماء يحيى حافظ كعبي ******1782 مراقب بيئي رائد موسى احمد جعفري ******0030 مراقب بيئي فهد خالد فهد العويمر ******7177 مراقب بيئي خالد عوده سليمان الحنيني ******6118 مراقب بيئي أنس خالد عبد الرحمن الشهري ******4397 مراقب بيئي سلطان ذيبان محمد زعله ******1958 مراقب بيئي خالد محمد عبدالله سرحان ******5621 مراقب بيئي وليد علي كزار الشمري ******2861 مراقب بيئي مسعود حمد مسعود العتيبي ******7563 مراقب بيئي ماجد خالد محمد علوان ******0025 مراقب بيئي ناصر موسى علي صرخي ******0177 مراقب بيئي مقبل يحي مقبل الودعاني ******2854 مراقب بيئي علي احمد مفرح الاسمري ******8810 مراقب بيئي طلال عبدالرحمن مبارك العنزي ******5367 مراقب بيئي علي سعيد علي ال لاحق ******5234 مراقب بيئي سلطان عبدالله عوده الشراري ******5560 مراقب بيئي عبدالرحمن سعد عبدالله المطلب ******4406 مراقب بيئي عبدالمجيد خالد محمد السمحان ******1275 مراقب بيئي احمد خشمان سالم الشراري ******8747 مراقب بيئي احمد محمد مساوي صميلي ******3018 مراقب بيئي عبدالرحمن عبدالله عيسى فقيهي ******8583 مراقب بيئي سلطان مهدي محمد العمري ******5012 مراقب بيئي هادي علي هادي حزيمي ******5137 مراقب بيئي بدر علي جابر الفيفي ******6045 مراقب بيئي عادل غالب احمد بهكلي ******2107 مراقب بيئي عبدالملك محمد سليمان المطير ******3294 مراقب بيئي سعد فالح سعيد الشهراني ******1983 مراقب بيئي محمد عوض سالم الفحوس ******9605 مراقب بيئي ناصر علي محمد الشحني ******0574 مراقب بيئي أحمد محمد صغير حمدي ******3831 مراقب بيئي عناد سعود محسن البراك ******5700 مراقب بيئي نايف محمد سالم الجهني ******4773 مراقب بيئي محمد علي سعد القحطاني ******0738 مراقب بيئي يوسف عبدالعزيز عوضه الشهراني ******7131 مراقب بيئي أحمد محمد أحمد حدادي ******8921 مراقب بيئي علي حسين محمد الدوشان ******6619 مراقب بيئي نزار نافع مصطفي حديدي ******7204 مراقب بيئي محمد سلوم قريد الغامدي ******6013 مراقب بيئي ماجد عبدالله علي الشهراني ******0583 مراقب بيئي ياسر مهدي يحي دكواني ******2101 مراقب مالي درع حزام ناصر الشهراني ******3776 مراقب مالي أريج سعود ابراهيم المحيميد ******5334 مراقب مالي NORAH ABDULRAHMAN GHANEEM ALGHUWAINEM ******7421 مراقب مالي اثيل ناصر محمد الماضي ******1855 مراقب مالي تهاني أحمد فوزان الجعيد ******2047 مصمم جرافيكس امل سليمان محمد السعيد ******1170 مصمم جرافيكس مريم احمد هادي عواجي ******8934 مصمم جرافيكس مصطفى علي سليم المنشاد ******9577 مصمم جرافيكس هادي سالم محمد الصقور ******3018 مصمم جرافيكس Amal Mohammad Dagash Alqhtani ******3139 مصمم جرافيكس نور موسى جعفر الخضر ******2897 مصمم جرافيكس منى زيد محمد العتيبي ******7834 مصمم جرافيكس لمى محمد مرشود الرميح ******6244 مصمم جرافيكس مها عبدالعزيز ناصر بن صقيه ******0036 مصمم جرافيكس العنود جمعان عطيه الزهراني ******5676 مصمم جرافيكس بدور عايض عوض الزايدي ******3542