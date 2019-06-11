بالأسماء .. البيئة تدعو 142 متقدماً ومتقدمة على وظائفها لإجراء الاختبارات

المواطن - الرياض
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة أسماء 142 مرشحاً تأهلوا للدخول في اختبارات شغل الوظائف المعلنة بتاريخ 21 / 6 / 1440هـ على موقع الوزارة.
وطلبت الوزارة من ظهرت أسماؤهم في موقع الوزارة للدخول في اختبارات الوزارة الحضور لمقر ديوان الوزارة بحي الملك عبدالله بالرياض يوم الثلاثاء الموافق 15/10/1440هـ عصراً، حيث سيبدأ الاختبار عند الساعة 4 عصراً.
ونوّهت إلى أنّه يلزم لكل مرشّح إحضار أصل الهوية الوطنية للدخول إلى الاختبار، مشيرةً إلى أنّ حضور الاختبار لا يعتبر قبولاً نهائياً لشغل الوظيفة.
ونشرت الوزارة أسماء المرشحين على موقعها الإلكتروني وشملت كلا من :
|المسمى الوظيفة
|الاسم
|الهوية
|باحث بيئة مساعد
|Maha Abdullah Abdulaziz Alakeel
|******0242
|باحث بيئة مساعد
|محمد سعييد سعيد الجهني
|******9394
|باحث بيئة مساعد
|نادية سعيد سفيان مرجان
|******9954
|باحث بيئة مساعد
|منيره عبدالعزيز منصور العساف
|******6741
|باحث بيئة مساعد
|حسينه سليم هليل الفايدي
|******8279
|باحث بيئة مساعد
|دانيه سالم عمر باسعيد
|******2240
|باحث بيئة مساعد
|هلا سيار حجيج الشمري
|******6125
|باحث بيئة مساعد
|ياسمين حسن محمود جبرتي
|******3573
|باحث بيئة مساعد
|اروى عبدالرحمن علي العريني
|******5960
|باحث بيئة مساعد
|مساعد راكان كاظم الشمري
|******1291
|باحث بيئة مساعد
|اميره ابراهيم يعقوب قدح
|******1642
|باحث بيئة مساعد
|فهد راكان كاظم الشمري
|******1283
|باحث بيئة مساعد
|فايزه عبدالرحمن عبدالله كريري
|******1444
|باحث بيئة مساعد
|هيفاء عبدالله محمد العواد
|******2438
|باحث بيئة مساعد
|فاطمة سالم احمد الشهري
|******4672
|باحث بيئة مساعد
|احمد علي احمد الغامدي
|******0474
|باحث بيئة مساعد
|مصطفى محمد ناصر العلي
|******1734
|باحث بيئة مساعد
|ولاء عيد حامد أبو غندر
|******5012
|باحث بيئة مساعد
|حيدر علي مكي البلادي
|******3709
|باحث بيئة مساعد
|nouf khalid naser alghamdi
|******2551
|باحث بيئي مساعد
|عامر خالد عامر القرشي
|******3838
|باحث بيئي مساعد
|كوثر سعد محمد الشلاش
|******3866
|باحث بيئي مساعد
|فهد مطلق سليم المسعودي
|******5189
|باحث بيئي مساعد
|أروى عبدالله علي الغامدي
|******2977
|باحث بيئي مساعد
|وائل عبدالرحمن عثمان باموسى
|******9634
|باحث بيئي مساعد
|أحمد صالح محمد الجهني
|******4742
|باحث حماية بيئة
|Abdulaziz Mohammed Zahir Alqarni
|******0073
|باحث حماية بيئة مساعد
|حسان عمر عبدالحكيم المغربي
|******9946
|باحث حماية بيئة مساعد
|العنود عبدالعزيز سعيد الغامدي
|******7860
|باحث حماية بيئة مساعد
|فاتن أحمد صالح زهراني
|******8634
|باحث زراعي مساعد
|أفنان حسن عبدالله القحطاني
|******7259
|باحث زراعي مساعد
|Ohud Ayman Amer Alnahdi
|******7030
|باحث زراعي مساعد
|لطيفة سعد عبدالله المسعد
|******7709
|باحث زراعي مساعد
|منار ناصر محمد الحواس
|******2789
|باحث زراعي مساعد
|محمد ربيع الحجيفي الرويلي
|******4650
|باحث زراعي مساعد
|ساره محمد عبدالوهاب العبدالكريم
|******4269
|باحث زراعي مساعد
|امجاد احمد محمد الولدي
|******6705
|باحث زراعي مساعد
|يزيد عياد جدعان العنزي
|******8444
|باحث زراعي مساعد
|هديل سعد محمد العصيمي
|******8393
|باحث زراعي مساعد
|وفاء سفر عبدالرحمن العتيبي
|******7549
|باحث زراعي مساعد
|عبير عبدالعزيز ناصر الحصيني
|******6318
|باحث زراعي مساعد
|فوزيه عوض شميلان المطيري
|******5151
|باحث زراعي مساعد
|هاله ابراهيم محمد العويصي
|******4840
|باحث زراعي مساعد
|منيره مشهور محمد الغامدي
|******8859
|باحث زراعي مساعد
|اميره سويد ذاكر العبدلي
|******0486
|محاسب
|بسمة عبده محمد كعبي
|******8174
|محاسب
|خالد غلاب راشد العمري
|******4655
|محاسب
|منال أحمد محمد أبومعطي
|******0581
|محاسب
|أروى ابراهيم عبدالرحمن السحيم
|******8366
|محاسب
|نوف حمود طلب المصلوخي
|******3247
|محاسب
|لطيفه سعد عبدالله الشبيبى
|******8736
|محاسب
|نجود عبدالله صالح بن سلطان
|******0653
|محاسب
|غيداء غنام عبدالرحمن الغنام
|******8746
|محاسب
|رغد سعود صالح القنيطير
|******9260
|محاسب
|أنفال لافي عبد العنزي
|******8959
|محاسب
|منال علي طلال ابوثنين
|******1953
|محاسب
|إشراق قاسم سعيد الجارالله
|******8157
|محاسب
|عبدالله فيصل عبدالمحسن بن عيبان
|******7543
|محاسب مساعد
|وجدان عبدالرحمن سعد الحربي
|******9846
|محاسب مساعد
|أحمد علي عبدالكريم الغزي
|******3752
|محاسب مساعد
|عبير سعد صالح الناصر
|******0078
|محاسب مساعد
|مضاوي إبراهيم عبدالله الثويني
|******9991
|محاسب مساعد
|ابتسام سليمان طريسان المطيري
|******6340
|محاسب مساعد
|عبدالله طلق نجاء العتيبي
|******9292
|محاسب مساعد
|بشرى عبدالمجيد راشد الداعج
|******8085
|محاسب مساعد
|نواف سعيد سعد الشيباني
|******7753
|محاسب مساعد
|رغد ناصر عبدالله العريض
|******3609
|محاسب مساعد
|عبد الرحمن عبد الله صالح الجبالي
|******2116
|محاسب مساعد
|روان سعود محمد الفالح
|******3380
|محاسب مساعد
|هند سالم مضحي الحربي
|******7218
|محاسب مساعد
|وجدان عبدالله غايب العتيبي
|******6015
|محاسب مساعد
|عبدالله سليمان عبدالله الدخيل
|******4192
|محاسب مساعد
|الاء احمد حسين المالكي
|******8686
|محاسب مساعد
|نورة سعد محمد المزيد
|******1208
|محاسب مساعد
|ساره حمود عبدالهادي العصيمي
|******7219
|محاسب مساعد
|بسمه عمر صالح المحمود
|******5272
|محاسب مساعد
|مشعل محمد ابراهيم ابوغانم
|******4285
|محاسب مساعد
|شهد عبدالله صالح بن طلحة
|******1073
|محاسب مساعد
|روان أحمد عبدالهادي باشماخ
|******7326
|محاسب مساعد
|يوسف محمد عمر العبداللطيف
|******1497
|محاسب مساعد
|اروى مفرح سعيد الغامدي
|******3127
|محاسب مساعد
|أمجاد صالح محمد الحواس
|******6847
|محاسب مساعد
|رغد محمد عبدالله الفراج
|******4555
|محاسب مساعد
|sara abdullah othman AALAIBAN
|******1694
|محاسب مساعد
|غاده عبدالله صالح السعيد
|******8477
|محاسب مساعد
|أشواق أحمد محمد صمان
|******6819
|محاسب مساعد
|أسماء يحيى حافظ كعبي
|******1782
|مراقب بيئي
|رائد موسى احمد جعفري
|******0030
|مراقب بيئي
|فهد خالد فهد العويمر
|******7177
|مراقب بيئي
|خالد عوده سليمان الحنيني
|******6118
|مراقب بيئي
|أنس خالد عبد الرحمن الشهري
|******4397
|مراقب بيئي
|سلطان ذيبان محمد زعله
|******1958
|مراقب بيئي
|خالد محمد عبدالله سرحان
|******5621
|مراقب بيئي
|وليد علي كزار الشمري
|******2861
|مراقب بيئي
|مسعود حمد مسعود العتيبي
|******7563
|مراقب بيئي
|ماجد خالد محمد علوان
|******0025
|مراقب بيئي
|ناصر موسى علي صرخي
|******0177
|مراقب بيئي
|مقبل يحي مقبل الودعاني
|******2854
|مراقب بيئي
|علي احمد مفرح الاسمري
|******8810
|مراقب بيئي
|طلال عبدالرحمن مبارك العنزي
|******5367
|مراقب بيئي
|علي سعيد علي ال لاحق
|******5234
|مراقب بيئي
|سلطان عبدالله عوده الشراري
|******5560
|مراقب بيئي
|عبدالرحمن سعد عبدالله المطلب
|******4406
|مراقب بيئي
|عبدالمجيد خالد محمد السمحان
|******1275
|مراقب بيئي
|احمد خشمان سالم الشراري
|******8747
|مراقب بيئي
|احمد محمد مساوي صميلي
|******3018
|مراقب بيئي
|عبدالرحمن عبدالله عيسى فقيهي
|******8583
|مراقب بيئي
|سلطان مهدي محمد العمري
|******5012
|مراقب بيئي
|هادي علي هادي حزيمي
|******5137
|مراقب بيئي
|بدر علي جابر الفيفي
|******6045
|مراقب بيئي
|عادل غالب احمد بهكلي
|******2107
|مراقب بيئي
|عبدالملك محمد سليمان المطير
|******3294
|مراقب بيئي
|سعد فالح سعيد الشهراني
|******1983
|مراقب بيئي
|محمد عوض سالم الفحوس
|******9605
|مراقب بيئي
|ناصر علي محمد الشحني
|******0574
|مراقب بيئي
|أحمد محمد صغير حمدي
|******3831
|مراقب بيئي
|عناد سعود محسن البراك
|******5700
|مراقب بيئي
|نايف محمد سالم الجهني
|******4773
|مراقب بيئي
|محمد علي سعد القحطاني
|******0738
|مراقب بيئي
|يوسف عبدالعزيز عوضه الشهراني
|******7131
|مراقب بيئي
|أحمد محمد أحمد حدادي
|******8921
|مراقب بيئي
|علي حسين محمد الدوشان
|******6619
|مراقب بيئي
|نزار نافع مصطفي حديدي
|******7204
|مراقب بيئي
|محمد سلوم قريد الغامدي
|******6013
|مراقب بيئي
|ماجد عبدالله علي الشهراني
|******0583
|مراقب بيئي
|ياسر مهدي يحي دكواني
|******2101
|مراقب مالي
|درع حزام ناصر الشهراني
|******3776
|مراقب مالي
|أريج سعود ابراهيم المحيميد
|******5334
|مراقب مالي
|NORAH ABDULRAHMAN GHANEEM ALGHUWAINEM
|******7421
|مراقب مالي
|اثيل ناصر محمد الماضي
|******1855
|مراقب مالي
|تهاني أحمد فوزان الجعيد
|******2047
|مصمم جرافيكس
|امل سليمان محمد السعيد
|******1170
|مصمم جرافيكس
|مريم احمد هادي عواجي
|******8934
|مصمم جرافيكس
|مصطفى علي سليم المنشاد
|******9577
|مصمم جرافيكس
|هادي سالم محمد الصقور
|******3018
|مصمم جرافيكس
|Amal Mohammad Dagash Alqhtani
|******3139
|مصمم جرافيكس
|نور موسى جعفر الخضر
|******2897
|مصمم جرافيكس
|منى زيد محمد العتيبي
|******7834
|مصمم جرافيكس
|لمى محمد مرشود الرميح
|******6244
|مصمم جرافيكس
|مها عبدالعزيز ناصر بن صقيه
|******0036
|مصمم جرافيكس
|العنود جمعان عطيه الزهراني
|******5676
|مصمم جرافيكس
|بدور عايض عوض الزايدي
|******3542