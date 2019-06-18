بالأسماء .. نجوم قد تغادر الدوري السعودي

المواطن - محمد سمعه

مع بداية فترة الانتقالات الصيفية في الفترة الحالية، يتردّد أسماء بعض النجوم في أندية الهلال والنصر والقادسية للرحيل عن أنديتهم في صيف العام الحالي والانتقال لأندية أخرى سواء في منطقة الخليج أو في أوروبا.

كارلوس إدواردو

وتردّد اسم البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب الهلال للرحيل والانتقال للدوري الإماراتي خاصة مع اهتمام شباب الأهلي دبي الإماراتي بالتعاقد معه.

عموري

لاعب آخر من الهلال مُرشح بقوة للرحيل عن صفوف أزرق العاصمة، وهو اللاعب الإماراتي عمر عبد الرحمن عموري، حيث لا يزال نادي العين الإماراتي مهتماً بضمه وعدم تجديد إعارته مع الهلال، خاصة أن عموري عانى وغاب عن الهلال في معظم مباريات الموسم الماضي بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

أحمد موسى

ويُذكر أن اللاعب النيجيري أحمد موسى ارتبط اسمه بالرحيل عن صفوف النصر خاصة أنه لم يُقدم الأداء المنتظر منه في ظل تألق كبير للمهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله.

بيسمارك

أما اللاعب البرازيلي بيسمارك فيريرا لاعب القادسية مُرشح بقوة للانضمام لصفوف نادي الجزيرة الإماراتي، خاصة بعد هبوط القادسية لـ دوري الدرجة الأولى السعودي.

عبدالرزاق حمدالله

كما تردّد اسم اللاعب المغربي حمدالله للرحيل عن النصر والانضمام لأحد أندية الدوري الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

بافيتيمبي غوميز

يخشى جمهور نادي الهلال كذلك رحيل اللاعب الفرنسي بافيتيمبي غوميز عن صفوف الأزرق، خاصة أن نادي فناربخشة التركي مهتم بضم غوميز في صيف 2019.

وكان غوميز انضم لصفوف الهلال في صيف 2018 قادمًا من جالطة سراي التركي.

علي الحبسي

ويبدو أن الهلال قد يتجه أيضًا خلال الفترة المقبلة للاستغناء عن خدمات الحارس العماني علي الحبسي.