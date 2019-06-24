بالإنفوجرافيك.. هدف يوضح خطوات التسجيل وآلية الاستفادة من برنامج تمهير

المواطن - الرياض

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية ”هدف”، عن آلية التسجيل والاستفادة من برنامج التدريب على رأس العمل ”تمهير”.

ونشر ”هدف” إنفوجرافيك توعوياً، يوضح خطوات التسجيل عبر حسابه الرسمي على ”تويتر”، وجاءت الخطوات كالتالي:

– التسجيل في البوابة الوطنية للعمل ”طاقات” وإكمال بيانات التسجيل.

– الضغط على جميع البرامج من قائمة ” برامجنا”.

– اختيار برنامج ”تمهير” ثم الضغط على ”تقدم”.

– إدخال البيانات المطلوبة.

– سيتم إرسال إشعار للمتقدم بالبريد وإشعاره على طاقات بالأهلية.

– البحث عن فرص ”تمهير” والتقديم عليها في حال كان المتقدم مؤهلاً.

وأوضح هدف أنه يمكن متابعة جميع طلبات التقديم من خلال صفحة إدارة طلبات التوظيف والتدريب ثم اختيار ”طلبات التقديم على الفرص التدريبية”، ومن خلال الصفحة نفسها يمكن قبول ورفض المقابلة الشخصية والعرض التدريبي.

– بعد قبول العرض التدريبي وتأكيد المباشرة يصبح المتقدم ”متدرب تمهير”، وسيتم حساب المكافآت المالية له/ لها.