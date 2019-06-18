بالتزكية.. الصائغ رئيسًا للأهلي لـ4 أعوام
لعدم ترشح أي شخص آخر

بالتزكية.. الصائغ رئيسًا للأهلي لـ4 أعوام

2019/06/18
الساعة 8:55 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
1630
0
طباعة
المواطن - مروة نبيل

فاز أحمد الصائغ برئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي، لمدة الأربعة أعوام المقبلة بالتزكية؛ نظرًا لعدم ترشح أي شخص آخر.

وأعلنت لجنة الانتخابات فوز أحمد الصائغ وقائمته لمجلس الإدارة التي تضم كلًّا من؛ عبدالصمد إحسان القرشي، وائل بن صالح الحلبي، أيمن محمد المدني، ياسر محمد محروس، غسان نبيل نصيف وعمار فاروق زهران.

وتضم القائمة النهائية لأعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم الحضور والتصويت في النادي الأهلي 25 عضوًا، بينهم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المرشحون، ومن ضمنهم 4 حاصلون على العضوية الذهبية.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم