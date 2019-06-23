بالتزكية.. العفالق رئيسًا لنادي الفتح

المواطن - مروة نبيل

فاز سعد العفالق، اليوم الأحد، برئاسة مجلس إدارة نادي الفتح لمدة الأربعة أعوام المقبلة بالتزكية، فوز انتهاء الجمعية العمومية للنموذجي.

وجاءت قائمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الفتح كالتالي؛ سعد العفالق رئيسًا، وفي العضوية كل من؛ عبدالرحمن الحماد، خالد المخايطة، إبراهيم بن حسن الشهيل، أحمد العيسى، حسن العفالق، حسن الجبر، مشاري السعدون ويوسف الموسى.

وشهدت الجمعية العمومية لنادي الفتح اليوم حضور 35 عضوًا في القائمة التي سبق وأعلنتها اللجنة الخاصة بالانتخابات، 7 منها ذهبية، بينهم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المرشحون للانتخابات الحالية.