بالخطوات.. حساب المواطن يوضح كيفية حذف مخصص حافز لأحد التابعين

المواطن - الرياض

كشف برنامج حساب المواطن، عن الطريقة التي يتم من خلالها حذف مخصص حافز عبر التطبيق المخصص للبرنامج، في حالة تحديث البيانات.

جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حساب خدمة العملاء على استفسار مستفيد وجه سؤالاً قال فيه: “كيف طريقة حذف مخصص حافز لأحد التابعين من حساب المواطن؟”.

وقال حساب خدمة العملاء في تغريدة عبر “تويتر”: “بإمكانك حذف الدخل عن طريقة أيقونة (تفاصيل الطلب، ثم الإفصاح عن الدخل، ثم الانتقال إلى الإجراءات) وحذف الدخل ثم الضغط على “حفظ”.

ويستهدف برنامج حساب المواطن تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.

شروط الأهلية

ويشترط حساب المواطن لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط حساب المواطن عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

ويتم احتساب الاستحقاق بناءً على إجمالي الدخل الشهري للأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، فيما يشدد البرنامج على أهمية تحديث المعلومات لتجنب عدم الاستحقاق في الدفعة القادمة عبر الرابط التالي (هنا).

خطوات التسجيل

هنا). وأوضح برنامج حساب المواطن أنه بإمكان المواطنين، التسجيل والاستفادة من الدفعة العشرين عبر الرابط التالي: ().

ويتم التسجيل عبر البوابة الإلكترونية لحساب المواطن وإدخال البيانات التالية (رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال)، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل بكل سهولة ويسر عبر هذا الرابط (هنا).