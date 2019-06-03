فيديو.. هذا ما قاله الرائي الخضيري عن تحري هلال شوال

المواطن - الرياض

أكّد الرائي عبدالله الخضيري أن المحكمة العليا هي الجهة المنوطة بإعلان بداية شهر شوال، وأن دور المرصد في جامعة المجمعة هو تحري هلال الشهر فقط.

وقال الخضيري إذا تمت الرؤية نذهب إلى المحكمة العليا لضبط شهادتنا وفقًا للأنظمة المتبعة.

وتابع : مهمتنا رصد الهلال فقط.

وأضاف نعتمد على الأجهزة الحديثة ذات التقنية العالية إضافة إلى رؤية العين المجردة.

وتابع أن المرصد يرصد بداية الشهور الهجرية على مدى العام.

فيديو | نقل مباشر من المرصد الفلكي لجامعة المجمعة بـ #سدير لتحري رؤية #هلال_شهر_شوال 1440هـ، ولقاء مع مدير مرصد جامعة المجمعة أ. عبدالله الخضيري.#عيد_الفطر_المبارك pic.twitter.com/Wpc1w4vEOv — قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) June 3, 2019