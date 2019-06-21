بث مباشر .. مباراة مصر وزيمبابوي في افتتاح أمم إفريقيا 2019

المواطن - محمد سمعه

تُقام اليوم مباراة مصر وزيمبابوي في افتتاح بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، والتي تستضيفها مصر بداية من 21 يونيو وحتى التاسع عشر من شهر يوليو المقبل.

ويُذكر أن مباراة مصر وزيمبابوي ستنطلق في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت المملكة، وفي تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية.

جدير بالذكر أن المنتخب المصري كان نجح في الفوز وديًّا على منتخب تنزانيا بهدف دون ردّ، وعلى المنتخب الغيني بثلاثية مقابل هدف قبل إقامة مباراة مصر وزيمبابوي اليوم.

وبعد مباراة مصر وزيمبابوي، سيواجه منتخب مصر نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية يوم الأربعاء المقبل في الجولة الثانية من المجموعة الأولى، ثم يواجه المنتخب المصري في الجولة الثالثة نظيره المنتخب الأوغندي.

حضر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والمدغشقري أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إلى ملعب القاهرة الدولي لمتابعة مباراة مصر وزيمبابوي.

وسبق للمنتخب المصري الفوز ببطولة كأس أمم إفريقيا من قبل في سبع مناسبات كان آخرها في عام 2010.

رابط بث المباراة: http://www.dregy.net/2019/05/time-sport.html