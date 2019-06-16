بحضور نجم الهلال .. بيرو تتعادل بدون أهداف مع فنزويلا

المواطن - محمد سمعه

سقطت بيرو في فخ التعادل السلبي أمام منتخب فنزويلا في الجولة الأولى للمنتخبين ضمن مرحلة دور المجموعات ببطولة كوبا أمريكا 2019 والمُقامة في البرازيل.

وحاول منتخب بيرو استغلال الفرص الهجومية والتي أُتيحت له وذلك من أجل إحراز الهدف الأول ولكن دون جدوى في ظل دفاع قوي من قبل المنتخب الفنزويلي.

واستمرت النتيجة على حالها، حتى انتهى اللقاء بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

ويذكر أن اللاعب أندري كاريلو نجم نادي الهلال شارك مع المنتخب البيروفي أمام منتخب فنزويلا، حيث دخل المباراة في الدقيقة الثامنة والثمانين.

جدير بالذكر أن المنتخب البرازيلي كان افتتح البطولة فجر السبت بالفوز على المنتخب البوليفي بثلاثية دون رد.

وستكون نسخة Copa america 2019، هي النسخة رقم 46 منذ انطلاق بطولة كوبا أمريكا في عام 1916.

وقبل انطلاق بطولة Copa america 2019 ، تُعد دولة الأرجنتين أكثر الدول استضافة لبطولة كوبا أمريكا برصيد عشر مرات، ويأتي في المركز الثاني دولة الأوروغواي التي استضافت اللقب في سبع مناسبات كان آخرها في عام 1995.

وسبق لدولة البرازيل أن استضافت البطولة الأعرق في أمريكا اللاتينية في أربع مناسبات قبل استضافة كوبا أمريكا 2019، وكان ذلك في أعوام 1919 و1922 و1949 و1989، حيث ستكون نسخة Copa america 2019 هي المرة الخامسة لمنتخب البرازيل من حيث الاستضافة.