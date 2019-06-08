بدء التسجيل في مبادرة أمير حائل لتعليم اللغة الإنجليزية عبر هذا الرابط

المواطن - واس

بدأ التسجيل في مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل لتعليم اللغة الإنجليزية لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية في منطقة حائل ١٤٤٠ هـ في نسختها الثانية والتي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل في احتفال العيد بمنتزه المغواة .

وتنطلق الدراسة في مبادرة الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز لتعليم اللغة الانجليزية التي تنظم بالشراكة بين غرفة حائل والإدارة العامة للتعليم بحائل وجامعة حائل في 13 شوال الجاري حيث خصص 1600 مقعد للطلاب والطالبات ، وستقام على مرحلتين كل مرحلة تستمر 20 يوماً ، وخُصصت القاعات التدريبية في غرفة حائل للطلاب بينما سيكون مقر الطالبات في مقر عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر للطالبات .

ويقدم الدورات المجانية التي تهدف إلى تهيئة طلاب وطالبات المرحلة الثانوية للمرحلة الجامعية وإشغال أوقات فراغهم أثناء الإجازة بالبرامج النوعية التي يستفيدون منها لتنمية وتطوير مهاراتهم في اللغة الإنجليزية مدربين من الجنسية الأمريكية والبريطانية وجنوب أفريقيا بواقع ساعتين دراسية لكل فترة من الساعة 2 ظهراً إلى 8 مساءً.

وحددت اللجنة المنفذة للمبادرة الرابط ( hailedu.net/eng/register ) للراغبين التسجيل والالتحاق بالبرنامج من الطلاب والطالبات وسيتم فرز الطلاب المتقدمين وإجراء اختبار قياس المستوى لهم .