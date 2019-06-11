بدر الحماد ينسحب.. ويدعم ابن نافل لرئاسة الهلال

المواطن - مروة نبيل

فاجأ بدر الحماد الذي سبق وأعلن ترشحه لرئاسة نادي الهلال عن انسحابه من سباق الانتخابات، مؤكدًا دعمه لملف المرشح فهد بن نافل.

وقال بدر الحماد بعد انسحابه من سباق الانتخابات: “بالفعل كنت أنتوي الترشح سابقًا، لكن هذا كان راجعًا لشعوري بوجود فراغ إداري بالنادي، أما الآن فعلينا أن نكون كرجل واحد ونكون يدًا واحدة من أجل الكيان”.

وتابع بدر الحماد خلال تصريحاته للصحافين أمام مقر اللجنة: “الآن أنا لست مرشحًا بل داعم لابن نافل، خاصة وأنه أحد رجال الأمير الوليد بن طلال”.

وكان الأمير فهد بن نافل، ورجل الأعمال موسى الموسى قد تقدّما، منذ قليل، بأوراق ترشحهما إلى رئاسة مجلس إدارة نادي الهلال أمام اللجنة الانتخابية.

يُذكر أن لجنة الانتخابات فتحت أبوابها أمام الراغبين في الترشح، أول أمس الأحد، على أن تغلق أبوابها، عند الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء.