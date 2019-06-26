بدر بن سلطان يفتتح معرض المشاعر ويتفقد صيانة الكعبة

المواطن - مكة المكرمة

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، معرض المشاعر (1) في منى بحضور وزير الحج د. محمد صالح بنتن.

ويهدف معرض لمشاعر الذي يستمر 4 أيام لتجويد خدمات الحج في المشاعر المُقدّسة وتحسين بيئة سكن الحجاج.

كما تجوّل الأمير بدر بن سلطان في معرض المشاعر واطلع سموه على أهم التغييرات والأفكار التي طرحتها مؤسسة جنوب آسيا للمساهمة في النهوض والارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

كما استعرض عددًا من الأفكار التطويرية منها: المخيمات الذكية، الكبسولة الفندقية، الأسِرّة والمخيمات ذات الدورين.

من جهة أخرى وقف نائب أمير مكة ميدانيًا اليوم، على مراحل العمل في الصيانة الدورية للكعبة المشرفة، التي وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، بالبدء فيها منتصف شوال الحالي.

واستمع الأمير بدر بن سلطان خلال الزيارة إلى شرح عما وصلت إليه أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة، التي بلغت نسبة الإنجاز فيها 52%، فيما سيتم الانتهاء منها في الخامس من ذي القعدة للعام الحالي.

واطّلع سموه خلال الزيارة الميدانية على أعمال صيانة الكعبة التي شملت تغيير رخام السطح وصيانة ومعالجة العناصر الخشبية الداخلية، إضافة إلى صيانة الأبواب التي تتم باستخدام أحدث التقنيات، ووفق أفضل المواصفات العالمية.

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