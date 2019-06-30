برئاسة سلطان أزهر.. هيئة الرياضة تعتمد إدارة الوحدة
خلال الأربعة أعوام المقبلة

برئاسة سلطان أزهر.. هيئة الرياضة تعتمد إدارة الوحدة

2019/06/30
الساعة 3:59 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

اعتمد رئيس الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل مجلس إدارة نادي الوحدة الجديد برئاسة سلطان أزهر خلال الأربعة أعوام المقبلة.

وجاء تشكيل مجلس إدارة الوحدة كالتالي؛ سلطان أزهر رئيسًا، عبدالعزيز القرشي نائبًا للرئيس، وفي العضوية كل من؛ عبدالعزيز الخيمي، فيصل قايد، عبدالله الثقفي وتوفيق تونسي.

ويسعى مجلس إدارة نادي الوحدة برئاسة سلطان أزهر، لإعداد الفريق الأول لكرة القدم بشكل مميز، وإبرام صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية، استعدادًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة قد أنهى منافسات الموسم الرياضي الماضي في المركز السابع بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 42 نقطة.



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