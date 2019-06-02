براعم الأخضر ينهون مشاركتهم في مدريد بحضور نهائي الشامبيونزليج

المواطن - مروة نبيل

أنهى لاعبو المنتخب السعودي تحت 14 عامًا مشاركتهم في البرنامج الاجتماعي العالمي للأطفال “كرة القدم من أجل الصداقة”، والذي أُقيم في العاصمة الإسبانية مدريد بمشاركة العديد من اللاعبين والمدربين والحكام والصحفيين من دول العالم.

وشهد اليوم الأخير حضور لاعبي الأخضر نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام، والمباراة النهائية لبطولة كرة القدم من أجل الصداقة التي أُقيمت في ساحة مايور الشهيرة في مدريد، حيث توج البرازيلي روبيرتو كارلوس الفائزين بالكأس والميداليات الذهبية.

ونفذ البرنامج تدريبًا للصغار حول آلية العمل الصحفي، وذلك في المركز الدولي لصحافة الأطفال بهدف دمج المشاركين في بيئة مهنية صحفية رياضية، للعمل في 4 مجالات رئيسية، وهي تحرير الأخبار، والصور والفيديو، والعمل في وسائل التواصل الاجتماعي.

ومن جانبه، أكد المدرب الوطني محمد أمين حيدر أن رباعي منتخب البراعم فراس رباط، طلال الشبيلي، عبدالإله فلاته وعبدالسلام برناوي، قد حققوا الأهداف الرئيسية من المشاركة في البرنامج.

وأكد أن اللاعبين خضعوا للعديد من البرامج والحصص التدريبية المكثفة والمشاركة في المباريات الودية المشتركة مع لاعبين من جميع القارات بهدف التطوير والاندماج وتعلم القيم الحقيقية لكرة القدم.

وأشار حيدر إلى أن مثل هذه البرامج مهمة جدًا للاعبين البراعم في فتح آفاقه على المشاركات الدولية مبكرًا، ومنحه العديد من القيم والمهارات والاحتكاك مع الأطفال من مختلف دول العالم، موضحًا أن الفائدة من المشاركة تحققت بالصورة الكاملة.