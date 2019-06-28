برامج توعوية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات في حفر الباطن

برامج توعوية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات في حفر الباطن

2019/06/28
الساعة 4:04 مساءً
- ‎فيالمراسلون, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - فواز الأسلمي – حفر الباطن

نفّذت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمحافظة حفر الباطن أمس عددًا من البرامج التوعوية والتي تتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات 2019 بالتعاون مع إدارة التعليم والشؤون الصحية وفرع وزارة الشؤون الإسلامية.

وأوضح مدير مكافحة المخدرات بحفر الباطن المقدم عايض القرني أن فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات التي تستمر لمدة أسبوع تحتوي على العديد من المحاضرات والندوات التوعوية عن أضرار المخدرات، حيث قامت الإدارة بالتنسيق مع العديد من الجهات لتفعيل ذلك اليوم والتركيز على طرق التوعية، مضيفاً أن التوعية ستستمر ميدانيًا لتعريف المجتمع بالمخدرات وأضرارها الخطيرة.

 

 

 



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